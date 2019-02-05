Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США заявили, что выведут войска из Сирии своевременно 

RT на русском 40 минут назад
Глава Центрального командования Вооружённых сил США генерал Джозеф Вотел заявил, что Соединённые Штаты выведут свои войска из Сирии своевременно, а также уточнил, что к тому времени остатки террористической организации «Исламское государство»* на территории ближневосточного государства будут уничтожены.
«США своевременно выведут войска из Сирии. В настоящее время мы обсуждаем с союзниками и партнёрами меры по поддержанию безопасности», — цитирует его РИА Новости.
США перебросили в Сирию 600 военных ради вывода войск
По словам Вотела, к моменту вывода американских войск из Сирии остатки формирований террористической организации будут уничтожены. В настоящее время боевики контролируют не более 50 квадратных километров сирийской территории.
19 декабря 2018 года Соединённые Штаты объявили о начале вывода своих войск с территории САР.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон и союзники продолжат координировать усилия для уничтожения «Исламского государства»*.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
RT на русском: последние новости
Госдеп прокомментировал решение Путина по ДРСМД В Совфеде назвали голословными заявления о «нарушении» Россией ДРСМД Помпео: США готовы вести переговоры с Россией по контролю над вооружениями
Комментарии6
США , Армия , Видео , В мире , Исламское государство , РИА Новости , Сирия
Читайте также
Видео
Появились результаты экспертизы крови Децла на наркотики
Шоу-бизнес
Американец ответил на обвинения в пожаре в «звездном доме»
Пожары Происшествия
В США сделали новое заявление по выводу войск из Сирии
США Армия
Украина заминировала Москву
Происшествия
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Погода Новости Москвы
Авиадивизия в Калининграде столкнется с крупной проблемой
Армия Войска
Пока вы спали: Украина заразит Россию
Общество
Лукашенко устал от России
СНГ В мире
Шойгу озвучил ответ России на действия США
Оружие Армия
Собянин отреагировал на трагедию в «звездном доме»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение