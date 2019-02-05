В США сделали новое заявление по выводу войск из Сирии

В США заявили, что выведут войска из Сирии своевременно

Глава Центрального командования Вооружённых сил США генерал Джозеф Вотел заявил, что Соединённые Штаты выведут свои войска из Сирии своевременно, а также уточнил, что к тому времени остатки террористической организации «Исламское государство» * на территории ближневосточного государства будут уничтожены.

«США своевременно выведут войска из Сирии. В настоящее время мы обсуждаем с союзниками и партнёрами меры по поддержанию безопасности», — цитирует его РИА Новости.

По словам Вотела, к моменту вывода американских войск из Сирии остатки формирований террористической организации будут уничтожены. В настоящее время боевики контролируют не более 50 квадратных километров сирийской территории.

19 декабря 2018 года Соединённые Штаты объявили о начале вывода своих войск с территории САР.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон и союзники продолжат координировать усилия для уничтожения «Исламского государства»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.