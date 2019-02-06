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Над дочерью Кравец надругались в элитной школе

Глава МИД Венесуэлы заявил, что в Белый дом «вернулся расизм» 

РИА Новости + ещё 18 1 час назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса, комментируя намерение президента США Дональда Трампа построить стену на границе с Мексикой, заявил, что в Белый дом "вернулись расизм и сегрегация".
"Дональд Трамп защищает стену на южной границе и криминализирует иммиграцию. В США вернулись сегрегация и расизм", — заявил Арреаса в Twitter.
Он отметил, что Трамп "не может преодолеть свое имперское высокомерие и все еще использует термин "нелегальный иммигрант". "Со стороны Венесуэлы и всей Латинской Америки мы отвечаем: никто не нелегален. Никто не чужестранец", — отметил Арреаса.
Ранее Трамп, выступая с ежегодным посланием к конгрессу, напомнил, что у конгресса осталось только десять дней, чтобы договориться о выделении средств на строительство стены с Мексикой, чтобы "защитить нашу родину и обеспечить безопасность южной границы". По словам Трампа, конгресс должен показать всему миру, что Америка "намерена положить конец нелегальной иммиграции".
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США , В мире , Латинская Америка , Дональд Трамп , МИД , Венесуэла , Мексика
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