Глава МИД Венесуэлы заявил, что в Белый дом «вернулся расизм»

"Дональд Трамп защищает стену на южной границе и криминализирует иммиграцию. В США вернулись сегрегация и расизм", — заявил Арреаса в Twitter.

Он отметил, что Трамп "не может преодолеть свое имперское высокомерие и все еще использует термин "нелегальный иммигрант". "Со стороны Венесуэлы и всей Латинской Америки мы отвечаем: никто не нелегален. Никто не чужестранец", — отметил Арреаса.

Ранее Трамп, выступая с ежегодным посланием к конгрессу, напомнил, что у конгресса осталось только десять дней, чтобы договориться о выделении средств на строительство стены с Мексикой, чтобы "защитить нашу родину и обеспечить безопасность южной границы". По словам Трампа, конгресс должен показать всему миру, что Америка "намерена положить конец нелегальной иммиграции".