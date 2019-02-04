Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США ответили на претензии России по ракетам-мишеням, заявил Хантсман 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
США ответили на претензии России по Договору о ракетах средней и меньшей дальности по ракетам-мишеням и системам ПРО Aegis Ashore в Польше и Румынии, заявил посол США в РФ Джон Хантсман.
"Вместо того чтобы отреагировать на причины обеспокоенности США, Россия обвинила США в том, что ракеты-мишени для испытания системы ПРО, системы ПРО "Иджис Ашор" в Польше и Румынии и боевые БПЛА нарушают условия договора. В отличие от России, Соединенные Штаты подробно ответили на эти ложные претензии, продемонстрировав полное и добросовестное выполнение своих договорных обязательств", — написал американский посол в своей статье в РБК.
В субботу глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что США стали использовать ракеты-мишени и баллистические ракеты-мишени для испытания своей системы противоракетной обороны, а с 2014 года начали размещать в Европе пусковые установки Mk 41, которые пригодны без каких-либо изменений и для запуска ударных ракет средней дальности "Томагавк". По словам Путина "это прямое нарушение договора".
Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из ДРСМД. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", то договор будет расторгнут. Президент РФ Владимир Путин в субботу заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
Последние новости
Супруга Децла назвала причину его смерти Немецкий онколог назвал лучший способ уберечься от рака Реакция Пушкова на предложение Германии разместить ракеты за Уралом
Комментарии1
США , В мире , Политика , Джон Хантсман , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , Польша , Румыния
Читайте также
Видео
Собянин отреагировал на трагедию в «звездном доме»
Новости Москвы
Инспекторы МАДИ не пропустили машину скорой помощи
Общество
Внук Башмета попросил бога сжечь в пожаре скрипку
Происшествия Пожары
Рядом с водами РФ взорвали токсичные торпеды
Армия
Названы дата и место похорон Децла
Шоу-бизнес
Германии ответили на призыв убрать ракету 9М729 за Урал
Армия
Россиян решили сажать за брань
Общество
Под завалами «звездного дома» в Москве обнаружены шесть тел
Происшествия
В московском метро устроили цирк
Новости Москвы Общество
Германия сорвала конференцию в Казани из-за Крыма
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение