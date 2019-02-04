США ответили на претензии России по Договору о ракетах средней и меньшей дальности по ракетам-мишеням и системам ПРО Aegis Ashore в Польше и Румынии, заявил посол США в РФ Джон Хантсман.
"Вместо того чтобы отреагировать на причины обеспокоенности США, Россия обвинила США в том, что ракеты-мишени для испытания системы ПРО, системы ПРО "Иджис Ашор" в Польше и Румынии и боевые БПЛА нарушают условия договора. В отличие от России, Соединенные Штаты подробно ответили на эти ложные претензии, продемонстрировав полное и добросовестное выполнение своих договорных обязательств", — написал американский посол в своей статье в РБК.
В субботу глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что США стали использовать ракеты-мишени и баллистические ракеты-мишени для испытания своей системы противоракетной обороны, а с 2014 года начали размещать в Европе пусковые установки Mk 41, которые пригодны без каких-либо изменений и для запуска ударных ракет средней дальности "Томагавк". По словам Путина "это прямое нарушение договора".
Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из ДРСМД. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", то договор будет расторгнут. Президент РФ Владимир Путин в субботу заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.