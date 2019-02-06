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Трамп заверил конгресс, что США никогда не станут социалистической страной 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
США никогда не будут социалистической страной, заверил в среду конгресс президент США Дональд Трамп.
"Мы обеспокоены новыми призывами принять социализм в нашей стране…. Мы рождены свободными и останемся свободными. Мы повторяем наше решение: Америка никогда не будет социалистической страной", — сказал Трамп, выступая с ежегодным посланием к конгрессу.
Это стало ответом на идеи, которые в стане демократов озвучивают сенатор и оппонент Трампа на президентских выборах Берни Сандерс, а также новая конгрессвумен Александрия Оказио-Кортез, постоянно находящаяся в центре внимания СМИ из-за своего нестандартного для политика имиджа и смелых заявлений.
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США , В мире , Дональд Трамп , Берни Сандерс
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