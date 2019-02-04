У американской элиты возникла уникальная проблема

Борьба американской элиты с Дональдом Трампом скоро перейдет к новому этапу — начинается перекличка тех, кто хочет выдвинутся против него на выборах 2020 года. И очень похоже, что в результате демократическая партия выставит против Трампа кандидата, которому будет почти 80 лет. Зачем она это сделает и к чему это приведет Америку?

Не сумев за два года загнать Трампа в угол и выдумать хоть какое-то основание для импичмента, ненавидящая его элита готовится к попытке отстранения его от должности законным путем — через выборы. Хотя до них еще 21 месяц, кампания по традиции должна начаться уже этим летом — именно к этому времени кандидаты в президенты сделают официальные заявления о своем выдвижении.

Но учитывая особенности нынешних выборов — Трамп является самым ненавистным для элиты президентом США за всю их историю — кампания может стартовать и раньше. Очень похоже, что уже в начале весны, то есть через месяц с небольшим, желающие дать бой Трампу демократы и независимые кандидаты начнут вступать в борьбу.

Внутри республиканской партии никакой реальной битвы не будет — то есть Трампу, конечно, бросит вызов какой-нибудь сенатор (причем может быть и из тяжеловесов) и какой-нибудь миллиардер, но шансов выиграть внутрипартийные праймериз у них нет. Абсолютное большинство республиканцев за Трампа, так что реальную конкуренцию ему составит только кандидат от демократов.

Есть, конечно, вариант с появлением независимого кандидата — какого-нибудь сверхпопулярного бизнесмена или телезвезды — но он крайне невыгоден демократам. Поэтому недавние заявления хозяина сети кофеен «Страбакс» миллиардера Говарда Шульца о том, что он подумывает о своем выдвижении в качестве независимого кандидата, вызвали ужас у демократов.

Так что всем звездам и миллиардерам будет строго указано идти на выборы через демпартию — и вряд ли среди них найдется еще один такой отмороженный и несистемный человек (как Трамп), чтобы ослушаться и пойти против «линии партии». Есть только один вариант, при котором именно выдвижение независимого кандидата станет основной ставкой элиты, то есть надпартийного истеблишмента — того самого «вашингтонского болота», которое обещал осушить Трамп, но которое в ответ устроило ему «охоту на ведьм» в виде дела о «русских связях».

Это вариант потери элитами контроля над демпартией — то есть если с демократами в 2020 году случится тоже самое, что и с республиканцами в 2016-м: от них выдвинется несистемный и не устраивающий истеблишмент кандидат. Тогда сложится уникальная ситуация, и реальные хозяева Америки могут сделать ставку на того, кто пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца, так называемого независимого кандидата. Но может ли истеблишмент потерять контроль и над второй партией — то есть допустить выдвижение несистемного кандидата? Вполне, ведь это уже чуть не произошло в 2016 году.

Тогда американцы должны были выбирать между Дональдом Трампом и Берни Сандерсом.

И только с помощью откровенных манипуляций удалось обеспечить выдвижение от демпартии Хиллари Клинтон . Сенатор Сандерс со своей независимой позицией и социал-демократическими взглядами категорически не устраивал истеблишмент. Тем более на фоне того захвата республиканской партии, который уже к весне 2016 года совершил Дональд Трамп, гарантировав себе выдвижение от «слонов». Победа истеблишмента над Сандерсом оказалась пирровой — Клинтон проиграла ноябрьские выборы.

И вот теперь демократический истеблишмент оказывается в ситуации дежавю — снова выборы, снова в качестве соперника Трамп. И снова есть Сандерс, который все так же нравится все сильнее левеющим рядовым демократам, особенно молодежи. Если Сандерс решит выдвигаться, то остановить его можно будет только так же, как и в 2016-м — с помощью манипуляций и нарушений.

Но второго такого насилия подряд демпартия не переживет. Уже после 2016-го назревало предчувствие раскола, а в случае повторения манипуляций демократы точно не переживут 2020 год как единое целое. И самое главное — ради чего отодвигать Сандерса? Кого выдвигать?

Уже понятен список возможных кандидатов от истеблишмента — все это заслуженные ветераны демократического движения. Это бывший вице-президент Джо Байден и Хиллари Клинтон. Оба они еще не говорили ни да, ни нет, но даже если Клинтон решится выставить свою кандидатуру, ее выдвижение от демпартии представляется абсолютно невозможным. Это стало бы осознанным самоубийством — Клинтон не только проиграла бы выборы, но и угробила бы партию.

Джо Байден недавно пообещал в скором времени объявить о своем решении. В 2016-м он решил не выдвигаться, не вступать во внутрипартийную борьбу с Клинтон — хотя ему и хотелось, и многие в истеблишменте считали, что он будет лучшим кандидатом. Если он сейчас объявит о своем участии, это сразу же сделает его фаворитом в глазах антитрамповских элит — не побоялся, бросил вызов «путинскому ставленнику». Уже начинаются сливы о том, что якобы и в Белом доме больше всего боятся Байдена.

Так, в четверг корреспондент издания Axios Джонатан Свон сообщил о том, что якобы на прошлой неделе Дональд Трамп поинтересовался у своих друзей и советников о том, кто станет его самым серьезным соперником на следующих президентских выборах в 2020 году, и некоторые из них назвали Джо Байдена в качестве самой серьезной угрозы для переизбрания. Потому что именно он, по их мнению, может потеснить позиции Трампа в «Ржавом поясе» — американском промышленном регионе, благодаря победе в штатах которого миллиардер и стал президентом.

Но мнение консультантов не изменит позиции самого Трампа, который не раз называл Байдена своим самым удобным соперником:

«Я мечтаю, мечтаю о Байдене, это мечта. Только обратите внимание: Джо Байден баллотировался трижды, но ни разу не набирал более одного процента поддержки. Президент Обама достал его буквально из мусорной кучи и дал ему должность, и тогда всех это шокировало», — так, например, говорил Трамп в прошлом году.

Действительно, Байден трижды пытался выдвинутся от демократов (первый раз еще в 1984 году) и все время проигрывал. Проиграет он и в 2020-м — американцы реально устали от кандидатов от истеблишмента, воплощением которого является многолетний обитатель «вашингтонского болота» Байден. А уж после начала трамповской антиэлитной революции выдвигать против несистемного президента человека вроде Байдена и вовсе глупо.

И самое показательное — через две недели после выборов 2020 года Байдену исполнится 78 лет. Вообще очень символично, что у демократов все возможные кандидаты — великовозрастные. Самый старый, кстати, Берни Сандерс — ему ко времени выборов будет 79. Но он хотя бы несистемный, и за него молодежь.

Хиллари Клинтон исполнится 73, популярной у левого крыла демпартии сенаторше Элизабет Уоррен — 70. Не исключает своего повторного участия в президентских выборах и проигравший Бушу-младшему выборы 2004 года Джон Керри (работавший потом госсекретарем у Обамы) — а ведь ему в 2020-м будет 77.

Да и миллиардер Майкл Блумберг , собиравшийся выставляться еще в 2016-м, к следующим выборам отметит 78-й день рождения. Есть, конечно, суперпопулярная телеведущая Опра Уинфри, которую некоторые кукловоды хотят выставить против Трампа, но даже ей в январе 2021 года стукнет 67.

Демократический истеблишмент понимает эту проблему, но, может быть, думает, что на фоне 74-летнего к тому времени Трампа его кандидат будет смотреться не так старо. Увы, проблема кандидатов от элиты не в их возрасте, а в том, что им реально нечего предложить Америке.

А сама Америка чертовски устала от них — и их возраст лишь подчеркивает то, что страна стоит на пороге смены эпох. И то, что элита не может найти молодых бойцов, говорит о том, что эта смена вполне может стать революционной — то есть сушить «вашингтонское болото» придется в пожарном порядке.