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Рэпера 21 Savage захотели выслать из США 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
В Атланте (штат Джорджия, США) за нарушение миграционного законодательства арестован рэпер 21 Savage (настоящее имя — Шайа Бин Авраам-Джозеф). Об этом пишет TMZ.
Отмечается, что хип-хоп-исполнитель с подданством Великобритании въехал на территорию Штатов в 2005 году, срок действия его визы истек в 2006-м. С тех пор 21 Savage находится в стране незаконно.
Рэперу грозит депортация. Его судьбу решит федеральный суд.
В 2014 году 21 Savage был осужден в США за преступления, связанные с оборотом наркотиков.
21 Savage был номинирован на две награды Грэмми 2019 года — в категориях «Лучшая запись года» и «Лучшее рэп-/песенное совместное исполнение». В декабре его второй альбом I Am > I Was дебютировал на первом месте в американском Billboard 200.
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