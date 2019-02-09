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NYT: США усилили атаки против талибов в Афганистане на фоне переговоров с ними о мире 

ТАСС + ещё 68 1 час назад
Фото: Р-Спорт
НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы США значительно усилили в последние месяцы атаки против боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане с тем, чтобы заставить их как можно скорее заключить мирное соглашение с афганскими властями. Об этом сообщила в пятницу в электронной версии газета The New York Times.
По ее данным, Пентагон с прошлой осени увеличил число авиаударов и наземных спецопераций, проводимых против талибов на территории Афганистана. Вашингтон, по сведениям источников издания, использует это в качестве дополнительного рычага на переговорах о мире, которые США ведут с талибами.
Как заявили источники газеты, усилия Вашингтона, похоже, приносят свои плоды. По их словам, в ходе консультаций члены радикального движения жаловались спецпредставителю США по Афганистану Залмаю Халилзаду по поводу участившихся атак. Как пишет газета, речь идет о самом крупном усилении военной кампании США против «Талибана» за последние четыре года.
Только с сентября 2018 года ВС США нанесли более 2 тыс. ударов по позициям афганских талибов, отмечает The New York Times. Для сравнения, за весь 2014 год эта цифра составила около 2,4 тыс. ударов. В 2017 году Пентагон атаковал позиции радикального движения более 7 тыс. раз. Также за последние пять месяцев минобороны США более чем вдвое увеличило число совместных наземных операций американских и афганских войск против талибов, пишет газета.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о том, что США намерены отозвать свой воинский контингент из Афганистана, если властям этой страны удастся заключить соглашение о мире с боевиками движения «Талибан», чему активно способствует Вашингтон.
В прошлом месяце спецпредставитель США Халилзад после проведения переговоров с талибами заявил в интервью The New York Times, что Вашингтон и «Талибан» достигли принципиальных договоренностей о рамках мирного соглашения, согласно которому боевики гарантируют, что не будут укрывать террористические группировки на подконтрольных им территориях в Афганистане.
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США , Азия , Армия , Ближний Восток , Дональд Трамп , Министерство обороны , Пентагон , Талибан , ИТАР-ТАСС , New York Times , Афганистан , Нью-Йорк
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