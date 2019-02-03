Трамп сообщил о численности солдат США в Сирии 

Американский лидер заявил, что войска смогут вернуться в Сирию и Афганистан при необходимости
Соединенные Штаты в настоящее время сохраняют в Сирии военный контингент численностью 2 тысячи человек. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS.
«Они начинают уходить по мере того, как мы устанавливаем контроль над оставшейся территорией «халифата». Они будут перемещены на нашу базу в Ираке, а в итоге некоторые из них отправятся домой», — сказал Трамп. «Но мы все равно будем там, мы останемся. Нам надо защищать Израиль», — добавил он.
При этом Трамп не исключил возможности того, что войска США могут быстро вернуться в Сирию, а также в Афганистан в случае возрождения террористической угрозы в этих странах. «Знаете, что мы сделаем? Мы вернемся назад, если нам это потребуется», — подчеркнул он.
Американский лидер также сообщил, что Соединенные Штаты намерены сохранять военное присутствие в Ираке, чтобы следить за Ираном. «Мы потратили целое состояние на то, чтобы построить эту замечательную базу. Мы можем ее сохранить. Одна из причин, по которой я хочу сохранить ее, заключается в том, что я хочу приглядывать за Ираном, потому что Иран — вот настоящая проблема», — сказал он. Американский лидер при этом отрицал, что база нужна ему для нанесения удара по Ирану с территории Ирака.
Трамп нанес 26 декабря 2018 года необъявленный визит в Ирак, где встретился с военнослужащими США. Во время выступления президент объявил, что не планирует выводить войска из этой арабской страны, при этом Ирак может стать базой для операций против террористов в Сирии.
Глава Белого дома объявил о решении начать вывод войск из Сирии 19 декабря, объяснив это победой над ИГ. Две тысячи американских солдат должны покинуть страну в течение 60-100 дней. В то же время госсекретарь Майкл Помпео указал 10 января, что уход США из Сирии не означает сворачивания усилий в борьбе с ИГ.