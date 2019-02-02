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Помпео: США готовы вести с РФ переговоры о контроле над вооружениями 

Вести.Ru + ещё 9 49 минут назад
Госсекретарь Майк Помпео заявил о готовности США вести переговоры с Россией в сфере контроля над вооружениями, однако оговорился, что такие переговоры возможны только на основе "ответственного подхода" к выполнению взаимных обязательств.
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В своем заявлении, которое в субботу, 2 февраля, распространил американский госдепартамент, Помпео указал, что США по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями. Однако, по его словам, важно, чтобы этот процесс повышал безопасность США, союзников, партнеров и поддавался проверке, а партнеры должны неукоснительно выполнять свои обязательства.
"Соединенные Штаты готовы вести с Россией отвечающие этим критериям переговоры по контролю над вооружениями", — говорится в заявлении госсекретаря, которое распространил госдепартамент.
Выдержки из этого документа цитирует РИА Новости.
В субботу, 2 февраля, госдепартамент США прислал РФ ноту, в которой уведомил российскую сторону о том, что США приостанавливает участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и начинает процедуру выхода из него.
Президент РФ Владимир Путин в субботу заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. При этом он добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты".
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США , В мире , Владимир Путин , Госдеп США , РИА Новости
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