Помпео: США готовы вести с РФ переговоры о контроле над вооружениями

Госсекретарь Майк Помпео заявил о готовности США вести переговоры с Россией в сфере контроля над вооружениями, однако оговорился, что такие переговоры возможны только на основе "ответственного подхода" к выполнению взаимных обязательств.

В своем заявлении, которое в субботу, 2 февраля, распространил американский госдепартамент , Помпео указал, что США по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями. Однако, по его словам, важно, чтобы этот процесс повышал безопасность США, союзников, партнеров и поддавался проверке, а партнеры должны неукоснительно выполнять свои обязательства.

"Соединенные Штаты готовы вести с Россией отвечающие этим критериям переговоры по контролю над вооружениями", — говорится в заявлении госсекретаря, которое распространил госдепартамент.

Выдержки из этого документа цитирует РИА Новости

В субботу, 2 февраля, госдепартамент США прислал РФ ноту, в которой уведомил российскую сторону о том, что США приостанавливает участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и начинает процедуру выхода из него.