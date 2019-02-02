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Госдеп выступил с заявлением после принятого Россией решения по ДРСМД 

Рамблер 1 час назад
Госдеп США прокомментировал заявление президента России о приостановке участия в договоре РСМД в ответ на аналогичный шаг американцев.
Комментарий представителя американского госдепартамента приводит РИА Новости.
«Соединенные Штаты сохраняют за собой право отозвать свое уведомление о выходе из договора до конца этого шестимесячного периода, и мы были бы готовы рассмотреть этот вопрос, если Россия вернется к полному и поддающемуся проверке соблюдению (договора). Но при отсутствии такого изменения в поведении России наше решение о выходе из договора останется в силе, и договор прекратит свое действие», — заявил представитель госдепа.
По его словам, США настаивают на уничтожении российских ракет. Только это может «спасти Договор РСМД».
«Только полное и поддающееся проверке уничтожение российских ракет 9М729, пусковых установок и связанного с ними оборудования решит проблему нарушения Россией (договора)», — заявил он.
Он считает, что ответственность за сохранение Договора РСМД «полностью лежит на России».
Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что страна начала процедуру выхода из ДРСМД с Россией. Сегодня о выходе из договора объявил и президент России Владимир Путин.
Американцы считают, что РФ разработала ракеты 9М729 (SSC-8 по западной классификации), технические показатели которых нарушают договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Россия неоднократно заявляла, что соблюдает свои обязательства, и новая ракета не нарушает договор. В свою очередь, Кремль также обвинял Вашингтон в нарушении договора, — размещении установок, способных запускать ракеты «Томагавк», в Румынии и Польше.
Советско-американский договор о ликвидации РСМД был подписан Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом в декабре 1987 года. Документ позволил ликвидировать целый класс баллистических и крылатых ракет наземного базирования (дальностью от 500 до 5500 км). Стороны обязались не производить и не испытывать подобное оружие в будущем.
Напомним, после развала СССР мир рассчитывал на окончательное разоружение и мирное сотрудничество ведущих ядерных держав — России и США. Однако в ответ на добровольный уход российских военных из восточной Европы, американцы приняли в НАТО сначала всех бывших союзников СССР по соцлагерю, а затем и прибалтийские республики-лимитрофы. Вдобавок США в одностороннем порядке вышли из договора по ПРО. У границ России появились системы противоракетной обороны НАТО.
Комментарии46
США , Видео , В мире , Михаил Горбачев , Рональд Рейган , Дональд Трамп , Владимир Путин , Госдеп США , НАТО , РИА Новости
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