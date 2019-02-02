Болтон обвинил Мадуро в «подкупе» кубинцев

Гуманитарная помощь Кубе со стороны Венесуэлы — попытка Мадуро «купить» иностранную поддержку. Лидер должен заботиться о своём народе, а не о «покровителях», заявил советник главы Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон

Чиновник добавил, что США на стороне «законного правительства» Боливарианской Республики, имея ввиду Хуана Гуайдо. Оппозиционер объявил себя временным главой государства.

Yet another example of Maduro buying his protection from abroad. Instead of helping his own people, Maduro prefers to help his patrons in Cuba… U. S. stands ready to support the legitimate government of Venezuela. https://t.co/IjGPms1L4r— John Bolton (@AmbJohnBolton) 2 февраля 2019 г. Своё заявление представитель Вашингтона сделал в своём аккаунте в Twitter.

Ранее News.ru сообщал, что Джон Болтон посоветовал Николасу Мадуро «уйти с дороги». Дипломат уверен, что политику пора отказаться от власти.