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Болтон обвинил Мадуро в «подкупе» кубинцев 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press
Гуманитарная помощь Кубе со стороны Венесуэлы — попытка Мадуро «купить» иностранную поддержку. Лидер должен заботиться о своём народе, а не о «покровителях», заявил советник главы Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон.
Чиновник добавил, что США на стороне «законного правительства» Боливарианской Республики, имея ввиду Хуана Гуайдо. Оппозиционер объявил себя временным главой государства.
Своё заявление представитель Вашингтона сделал в своём аккаунте в Twitter.
Ранее News.ru сообщал, что Джон Болтон посоветовал Николасу Мадуро «уйти с дороги». Дипломат уверен, что политику пора отказаться от власти.
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США , В мире , Николас Мадуро , Джон Болтон , Венесуэла , Куба
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