Над миром нависла угроза из-за решения США

Володин: Выходом из ДРСМД США поставили под удар другие страны

Соединенные Штаты , выйдя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сделали мишенью европейские страны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин . По его словам, Вашингтон своими действиями поставил под угрозу мировую безопасность.

"Этим решением США разрушают архитектуру глобальной безопасности в мире, которая создавалась десятилетиями", — сказал Володин.

Спикер отметил, что Соединенные Штаты даже не посоветовались со странами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе , не обсудили свои шаги с в европейских парламентах.

"Америка сделала мишенью европейские страны, поставила под угрозу мировую безопасность", — подчеркнул глава нижней палаты.

Ранее президент США Дональда Трамп объявил о приостановке выполнения ДРСМД со 2 февраля. В американской администрации свои действия объяснили якобы нарушением Москвой пунктов соглашения.

Глава государства поручил впредь не инициировать переговоры по этой теме, а также приступить к работе по созданию наземного варианта ракеты "Калибр" и гиперзвуковой ракеты средней дальности.

Договор о РСМД был подписан СССР и США 8 декабря 1987 года. Сторонам запрещалось иметь на вооружении ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5500 километров.