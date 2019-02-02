Над миром нависла угроза из-за решения США

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Володин: Выходом из ДРСМД США поставили под удар другие страны 

Дни.ру 37 минут назад
Соединенные Штаты, выйдя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сделали мишенью европейские страны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, Вашингтон своими действиями поставил под угрозу мировую безопасность.
"Этим решением США разрушают архитектуру глобальной безопасности в мире, которая создавалась десятилетиями", — сказал Володин.
Спикер отметил, что Соединенные Штаты даже не посоветовались со странами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, не обсудили свои шаги с в европейских парламентах.
"Америка сделала мишенью европейские страны, поставила под угрозу мировую безопасность", — подчеркнул глава нижней палаты.
Еще один военный договор с США оказался под угрозой
Ранее президент США Дональда Трамп объявил о приостановке выполнения ДРСМД со 2 февраля. В американской администрации свои действия объяснили якобы нарушением Москвой пунктов соглашения.
Россия в ответ также объявила о приостановке участия в договоре. Об этом президент Владимир Путин заявил в субботу, 2 февраля, на встрече с главами Минобороны и МИДа Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым.
Глава государства поручил впредь не инициировать переговоры по этой теме, а также приступить к работе по созданию наземного варианта ракеты "Калибр" и гиперзвуковой ракеты средней дальности.
Договор о РСМД был подписан СССР и США 8 декабря 1987 года. Сторонам запрещалось иметь на вооружении ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5500 километров.
Дни.ру: последние новости
"Беременная" от Киркорова женщина умерла после шоу Малахова Внук присосавшейся к бюджету Пугачевой просит денег у народа Секретные файлы: Крымский мост расползается
Комментарии10
США , Видео , В мире , Политика , Сергей Шойгу , Сергей Лавров , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Министерство обороны , МИД , ОБСЕ , Госдума
Читайте также
Видео
Шойгу сделал заявление об ответе США
Армия Оружие
Пугачевой указали на место после скандала
Шоу-бизнес
Еще один договор с США оказался под угрозой
Оружие Армия
Над миром нависла угроза из-за решения США
США В мире
Китай вмешался в конфликт США и России
В мире Азия
Киев «передумал» взрывать Крымский мост
В мире Статьи
В Германии отреагировали на решение России по ДРСМД
Политика Армия
ПАСЕ отказала России
Политика В мире
Кремль прокомментировал предложение Трампа
Политика
Дело группы Дятлова получило новую улику
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение