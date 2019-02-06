Трамп допустил возможность выработки нового договора после выхода из ДРСМД

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) были "неоднократные нарушения со стороны России ", но не исключил при этом возможность выработки другого соглашения по контролю над вооружениями, которое бы включало Китай

"При моей администрации мы никогда не будем извиняться за продвижение интересов Америки. К примеру, десятилетия назад Соединенные Штаты заключили договор с Россией, по которому мы согласились ограничить и сократить наши ракетные возможности. Пока мы полностью выполняли соглашение, Россия неоднократно нарушала его условия", — сказал Трамп, выступая со своим ежегодным обращением к конгрессу США о положении дел в стране.

По его словам, поэтому он и объявил, что США официально выходят из ДРСМД. При этом Трамп не исключил возможность заключения другого соглашения по контролю над вооружениями.

"Возможно, мы сможем договориться о другом соглашении, подключив Китай и другие страны, а, возможно, мы не сможем. В этом случае мы значительно превзойдем и опередим всех остальных", — добавил президент США.

Трамп сообщал в минувшую пятницу, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из ДРСМД. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", то договор будет расторгнут. Союзники по НАТО поддержали решение США, считая, что Вашингтон пошел на это в ответ на якобы "значительные риски для евроатлантической безопасности" от крылатых ракет РФ.