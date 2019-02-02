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Трамп: по всей стране умирают люди из-за Пелоси 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: Reuters
Американский президент Дональд Трамп заявил, что лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси плохо поступает по отношению к стране. Об этом политик сказал в интервью CBS.
По словам президента, Пелоси знает, что необходим барьер и безопасность на границе, но она стремится к политическому превосходству.
«Я считаю это плохой политикой, потому что в сущности она хочет открытые границы. Она спокойно относится к торговле людьми иначе бы она этого не хотела», — сказал Трамп.
Он подчеркнул, что позиция таких людей, как Пелоси, по поводу стены приводит к смертям «по всей стране». Трамп подчеркнул, что она оказывает стране медвежью услугу.
Ранее Трамп заявил, что переговоры с демократами по вопросу строительства стены на границе США и Мексики являются «пустой тратой времени».
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США , В мире , Дональд Трамп , CBS
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