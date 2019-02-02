США запретили ученым участвовать в спонсируемых Россией программах 

Минэнерго США запретило своим сотрудникам и ученым участвовать в программах, спонсируемых рядом стран, включая Россию, Китай, КНДР, Иран, сообщил замминистра Дэн Бруллетт.
Речь идет о программах, нацеленных на привлечение талантливых, подающих надежды кадров, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.
Бруллетт заявил, что запрет введен для «защиты национальных интересов США в области безопасности и науки».
«Работать надо либо с нами, либо с ними», — сказал он.
Запрет касается сотрудников министерства, ученых, работающих по контрактам, и потенциальных получателей грантов. Им запрещено делиться опытом с коллегами из стран, попавших в черный список.
Издание пишет, что запрет соответствует курсу Белого дома, который пытается предотвратить хищение американских технологий и интеллектуальной собственности.
Напомним, обвинения в адрес Пекина в хищении американской интеллектуальной собственности стали одной из причин торговой войны США и Китая.