США запретили ученым участвовать в спонсируемых Россией программах

Минэнерго Китай, КНДР, США запретило своим сотрудникам и ученым участвовать в программах, спонсируемых рядом стран, включая Россию Иран , сообщил замминистра Дэн Бруллетт.

Бруллетт заявил, что запрет введен для «защиты национальных интересов США в области безопасности и науки».

«Работать надо либо с нами, либо с ними», — сказал он.

Запрет касается сотрудников министерства, ученых, работающих по контрактам, и потенциальных получателей грантов. Им запрещено делиться опытом с коллегами из стран, попавших в черный список.

Издание пишет, что запрет соответствует курсу Белого дома, который пытается предотвратить хищение американских технологий и интеллектуальной собственности.

Напомним, обвинения в адрес Пекина в хищении американской интеллектуальной собственности стали одной из причин торговой войны США и Китая.