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США запретили ученым участвовать в спонсируемых Россией программах 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 11 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Минэнерго США запретило своим сотрудникам и ученым участвовать в программах, спонсируемых рядом стран, включая Россию, Китай, КНДР, Иран, сообщил замминистра Дэн Бруллетт.
Речь идет о программах, нацеленных на привлечение талантливых, подающих надежды кадров, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.
Бруллетт заявил, что запрет введен для «защиты национальных интересов США в области безопасности и науки».
«Работать надо либо с нами, либо с ними», — сказал он.
Запрет касается сотрудников министерства, ученых, работающих по контрактам, и потенциальных получателей грантов. Им запрещено делиться опытом с коллегами из стран, попавших в черный список.
Издание пишет, что запрет соответствует курсу Белого дома, который пытается предотвратить хищение американских технологий и интеллектуальной собственности.
Напомним, обвинения в адрес Пекина в хищении американской интеллектуальной собственности стали одной из причин торговой войны США и Китая.
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США , Азия , Минэнерго , ИТАР-ТАСС , Wall Street Journal , Иран , Китай , КНДР
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