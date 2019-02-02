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Пентагон назвал ненужным договор по ПРО 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Администрация Дональда Трампа не заинтересована в возрождении Договора об ограничении систем противоракетной обороны, заявил представитель Пентагона Дэвид Трахтенберг.
Вашингтон не видит необходимости «во введении ограничений на возможности по защите» США. Трахтенберга «не вдохновляет» предложение ограничить возможности Вашингтона «против угроз, которые заметно растут и бросают все больший вызов» США, передает РИА «Новости».
С таким подходом согласуется и намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сказал он, добавив, что напрямую это не затронет действия США в области ПРО.
Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что решение по ДРСМД должно «обеспечить безопасность американцев». Он заявил, что США якобы единственные «были лишены возможности защищать свой народ, свои силы и своих союзников по всему миру», передает ТАСС.
Он признал, что из-за твердой позиции США по данному вопросу несомненно будет «некоторая истерия» со стороны тех, кто поддерживает ДРСМД.
Договор об ограничении систем противоракетной обороны был подписан США и СССР в мае 1972 года. Его срок действия был не ограничен, однако договор мог быть расторгнут в любой момент. В 2001 году Вашингтон объявил о выходе из договора, а в 2002 соглашение по ПРО прекратило свою работу.
Россия не раз подчеркивала, что это решение США стало дестабилизирующим фактором глобального значения.
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США , Оружие , Джон Болтон , Дональд Трамп , Пентагон , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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