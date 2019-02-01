Трамп: США приступят к разработке вариантов военного ответа на нарушение Россией ДРСМД

Соединенные Штаты начнут разработку вариантов военного ответа на нарушения Россией своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с тем, чтобы нивелировать преимущество Москвы в обороне. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении президента Дональда Трампа

"Мы приступим к разработке наших собственных вариантов военного ответа и будем работать с НАТО и другими союзниками и партнерами с тем, чтобы нивелировать любое военное преимущество России, которое она получает от своих незаконных действий [нарушения ДРСМД]", — сказал американский лидер.

По его словам, союзники США по Североатлантическому альянсу поддержали решение Вашингтона приостановить свои обязательства в рамках ДРСМД и выйти из него через шесть месяцев.

"Наши союзники по НАТО полностью поддерживают нас, потому что они понимают ту угрозу, которую представляет нарушение Россией [обязательств по ДРСМД] и риски для контроля над вооружениями, которые возникают из-за игнорирования положений соглашения", — утверждает американский лидер.

США рассчитывают наладить прекрасные отношения с РФ после достижения договоренностей по контролю над вооружениями, также отметил Трамп.