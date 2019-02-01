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«Очень незначительная сделка»: Трамп ответил NYT на вопрос о небоскребе в Москве 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос газеты The New York Times о проекте строительства небоскреба "башни Трампа" Trump Tower в Москве.
Корреспондент попросил Трампа прокомментировать ранее появившуюся информацию о том, переговоры с российской стороной по строительству высотки продолжались на протяжении всей предвыборной кампании президентских выборов в США — вплоть до ноября 2016 года, то есть гораздо дольше, чем предполагалось ранее.
Трамп рассказал, что переговоры по данному вопросу проводились с начала до середины 2016 года.
По его словам, это была "очень незначительная сделка". Американский лидер подчеркнул, что сомневается в том, что под проект была выделена какая-то территория. Как пояснил президент США, это была не самая важная сделка, а письмо о намерениях или вариант проекта.
"Эта сделка не была важной. Это было ничто. По сути, это было письмо о намерениях или возможность. Я даже не уверен, что у них был участок [под строительства небоскреба]. И если вы посмотрите, куда это все пришло, то вы увидите, что это было дело [бывшего адвоката президента США Дональда Трампа] Майкла Коэна", — сказал Трамп.
Кроме того, он подчеркнул, что в этот период "занимался другими делами".
"Я баллотировался на пост президента, у меня все было очень хорошо. Последнее, что меня волновало, это строительство здания", — добавил Трамп.
По его словам, проект небоскреба в Москве не был для него бизнесом.
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США , В мире , Дональд Трамп , New York Times , Москва
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