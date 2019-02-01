NBC: Трамп посоветовал американской разведке вернуться в школу

Дональд Трамп выступил с критикой разведслужб США , которые разошлись с ним в оценке угроз со стороны Ирана КНДР и «Исламского государства», пишет NBC . При этом американский лидер посоветовал своему разведсообщетву вернуться в школу, отмечается в статье.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал руководителей американской разведки за то, что они противоречат ему по вопросам Ирана, Северной Кореи и ИГ*, сообщает NBC.

Как отмечает издание, ранее главы нескольких разведслужб США выступили на слушаниях в комитете сената по разведке, рассказав об угрозах со стороны иностранных держав.

«Люди в разведке кажутся крайне пассивными и наивными, когда речь заходит об опасностях со стороны Ирана. Они неправы! Когда я стал президентом, Иран создавал неприятности по всему Ближнему Востоку и за его пределами», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

The Intelligence people seem to be extremely passive and naive when it comes to the dangers of Iran. They are wrong! When I became President Iran was making trouble all over the Middle East, and beyond. Since ending the terrible Iran Nuclear Deal, they are MUCH different, but…— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٣٠ يناير ٢٠١٩

Между тем он добавил, что со времени расторжения «ужасной иранской ядерной сделки», иранцы сильно изменились, хотя и остались «источником потенциальной опасности и конфликта».

«Они тестируют ракеты (на прошлой неделе) и многое другое. Они подбираются очень близко к краю. Экономика там сейчас разваливается, и только это их сдерживает. Будьте осторожны с Ираном! Возможно, разведке стоит вернуться в школу!», — подчеркнул Трамп.

Несмотря на утверждение Трампа о том, что Иран продолжает работу над созданием ядерного оружия, руководители разведки заявили, что Тегеран выполняет условия соглашения 2015 года по свёртыванию своей ядерной программы в обмен на ослабление санкций.

Эта сделка, официально названная Совместным всеобъемлющим планом действий, была заключена при администрации Обамы . Трамп вышел из договора в мае прошлого года и вновь ввёл санкции против Тегерана. Между тем другие страны-участницы этого соглашения, в том числе Франция и Германия, пообещали продолжить работу над более масштабной ядерной сделкой с Ираном.

«В настоящий момент технически они всё соблюдают, но мы наблюдаем, как между ними идут споры, поскольку они не видят экономических выгод, которые надеялись получить от сделки», — заявила директор ЦРУ Джина Хаспел.

Трамп также раскритиковал разведку за оценку угроз со стороны ИГ и КНДР. В частности, разведслужбы США разошлись с главой Белого дома во мнениях относительно достижений Трампа в сферах внешней политики и национальной безопасности.

«Когда я стал президентом, ИГ бесконтрольно буйствовало. С тех пор был достигнут огромный прогресс, особенно за последние пять недель. Халифат будет вскоре уничтожен. Два года назад это было немыслимо», — написал Трамп в одном из своих твитов.

Позднее он добавил, что отношения между США и Северной Кореей стали лучше, чем когда-либо раньше, и что есть все шансы добиться денуклеаризации.

Между тем на заседании комитета сената по разведке директор Национальной разведки США Дэн Коутс указал на то, что, по мнению американских разведслужб, Пхеньян вряд ли полностью откажется от ядерного оружия, поскольку руководство Северной Кореи считает его критически важным «для выживания режима».

Кроме того, Коутс указал на то, что ИГ все ещё командует тысячами боевиков в Ираке и Сирии и «намерено возродиться».

Американская разведка также пришла к выводу, что такие страны, как Россия, Китай и Иран, могут стремиться оказать влияние на американскую политику после усилий, предпринятых Москвой в ходе предвыборной кампании 2016 года.

Позднее в ответ на публикации Трампа бывший директор ЦРУ Джон Бреннан подверг Трампа суровой критике в Twitter, назвав американского лидера угрозой для национальной безопасности.

«Ваш отказ признавать единодушную позицию американской разведки по Ирану, Северной Корее, ИГ, России и многим прочим демонстрирует масштаб вашего интеллектуального банкротства. Всем американцам, особенно членам конгресса, нужно осознать опасность, которую вы представляете для национальной безопасности», — подчеркнул Бреннан.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.