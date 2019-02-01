Погода в США: Сибирские холода: США замерзли насмерть

Как минимум двенадцать жертв, отмена тысячи авиарейсов и занятий в школах: в среду и четверг Средний Запад США переживал аномальные морозы. В штатах Иллинойс, Миннесота, Мичиган выходила из строя снегоуборочная техника, а местных жителей призывали не покидать дома. В Миннеаполисе температура упала до -33,5°C. «Газета.Ru» — о том, как Америка встретила удар арктического циклона.

Америка попала под влияние арктического циклона — среда и четверг принесли суровые морозы на Средний Запад страны, привыкший к мягким зимам. В Иллинойсе, Висконсине , Мичигане, Северной и Южной Дакоте, Миннесоте температура опустилась до рекордно низких значений, а снегоуборочная техника начала выходить из строя, сообщает издание USA Today. Местные власти предупредили, что погода может быть опасна для жизни, и призвали американцев не покидать свои дома.

«Подобная интенсивность [движения] холодного воздуха, я бы сказал, случается раз в поколение», — заявил сотрудник Национальной метеорологической службы США Джон Гаган.

Температура воздуха в Чикаго опустилась до -30°C, хотя абсолютный рекорд не побит: в 1985 году столбики термометров в городе опустились до -33°C. Синоптики предупреждали, что лишь 10 минут, проведенные на улице, могут привести к обморожению.

Reuters /// Озеро Мичиган в Чикаго, США, 30 января 2019 года

«Школы, колледжи — все закрыли. С ветром температура ощущалась на все -45°C. Наш дом отапливается с помощью котла. Теперь переживаем с мужем, что от такой нагрузки он может сломаться. Утром перед работой супруг вышел к озеру, чтобы прогуляться. В итоге вернулся домой с инеем на ресницах», — рассказала «Газете.Ru» 48-летняя жительница Чикаго Виктория, которая переехала в США 20 лет назад.

Тем временем в Миннеаполисе в среду и четверг температурные значения упали до -33,5°C, а с учетом ветра они достигали -45°C, таковы данные Национальной метеорологической службы.

Помимо сильного ветра, ситуацию в штатах Среднего Запада осложняли обильные снегопады. Властям штата Миннесота даже пришлось отправить на ремонт несколько снегоуборочных машин техники, так как из-за мороза они стали работать с перебоями.

Как сообщает USA Today, из-за непогоды в Штатах погибли по меньшей мере 12 человек. Так, в Чикаго мужчина случайно попал под отвальный снегоочиститель, а житель Висконсина насмерть замерз в своем гараже. Из-за снегопада в аварию попала супружеская пара из Индианы. А 70-летний житель пригорода Детройта вышел на мороз, одетый не по погоде, и в результате скончался от обморожения.

Еще одной жертвой мороза стал молодой житель Айовы, который умер в больнице после того, как рано утром его обнаружили на улице без сознания. Температура воздуха на тот момент составляла -46,5°C.

Обильные снегопады на востоке страны вызвали масштабные ДТП — два в Пенсильвании и одно в Нью-Йорке. В столкновениях пострадали люди. «Оставайтесь по возможности в помещениях. И если вы увидите, что кому-то нужна помощь, постарайтесь предпринять какие-то меры», — призвала губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер.

Во многих городах из-за непогоды в среду и четверг были закрыты школы, госучреждения и музеи. Были отменены либо перенесены тысячи авиарейсов. В частности, компания United Continental отменила около 80% рейсов из чикагского аэропорта О'Хара. Кроме того, фиксировались перебои в железнодорожном сообщении. Сотрудники почты порядка 10 штатов предупреждали, что не все посылки будут доставлены вовремя.

«Мой рейс вчера переносили несколько раз — рассказала «Газете.Ru» москвичка Анна, которая в среду должна была вылететь из Нью-Йорка в Чикаго. — Переносили несколько раз, пока я не увидела, что последнее перенесение — на 9 утра и с пересадкой. Пришлось дозвониться в American Airlines и договориться, что полечу в пятницу прямым рейсом. В Чикаго к этому времени как раз должно потеплеть до -6°C».

Если авиарейсы отменяют, то на автобусной станции Нью-Йорка, откуда за 20 часов можно добраться до того же Чикаго, по словам собеседницы «Газеты.Ru», стоят таблички: «Вам нужен план Б». Их расставили на случай, если автобус задержится или его отменят.

Reuters /// Последствия ДТП в городе Гранд-Рапидс, штат Мичиган, США, 30 января 2018 года

Анна рассказала, что в Нью-Йорке сейчас тоже холодно — температура воздуха опустилась до -15°C, поэтому у детей в школах отменены занятия.

Неожиданной для жителей Нью-Йорка оказалась и метель:

«Когда пошел снег и подул ветер, все сначала испугались, а потом начали снимать на телефоны», — поделилась наблюдениями москвичка.

Во многих американских городах работают пункты для обогрева, а также приюты для бездомных. В последних сейчас увеличивается число спальных мест.

«У каждого есть задача проверить, все ли в порядке у другого — этим человеком может быть сосед, пожилой, физически слабый или, возможно, нуждающийся в помощи человек», — заявил мэр Чикаго Рэм Эмануэль.

Власти также призвали местных жителей не оставлять без присмотра домашних животных и не выпускать их за пределы собственного двора.

В Управлении кадровой службы США сообщили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями сотрудники федеральных структур могут опаздывать на работу на три часа или брать незапланированные отгулы.

Президент США Дональд Трамп также попросил американцев пореже выходить из дома в связи с сильными снегопадами.