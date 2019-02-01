Трамп признался, что за время президентства потерял «огромные деньги»

Президент США Дональд Трамп сообщил, что за время пребывания на посту главы государства потерял много денег, но заверил, что все равно любит свою работу.

"Я потерял огромные суммы, занимаясь этой работой. Это не (приносит) деньги. Это одно из самых великих убыточных занятий. К счастью, я не нуждаюсь в деньгах… Кто-то говорит, что некто из какой-то страны остановился в гостинице. И я скажу "Да", но я теряю. И цифры невероятные", — сказал он в пятницу в интервью изданию The New York Times.

Однако он заявил, что любит свою работу и будет претендовать на второй срок, пишет газета.

В начале 2018 года некоммерческая организация по защите прав потребителей Public Citizen опубликовала отчет, в котором утверждалось, что представители властей четырех стран, 16 групп особого интереса и 35 комитетов кампаний по выборам в конгресс от республиканцев потратили деньги в отелях и клубах компании президента США Дональда Трампа в 2017 году.

Правозащитники высказали мнение, что принадлежащие Трампу компании выиграли от его назначения президентом, так как многие группы, которые могут получить выгоду от американской политики, останавливались или обедали в отелях Трампа более 60 раз.