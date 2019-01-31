Агент «Мессия». Пресс-секретарь Трампа признала вмешательство в выборы

Все-таки не зря Дональд Трамп разрешил пресс-секретарю Саре Сандерс избегать журналистов. Ну и что из того, что у нее работа такая — общаться с ними. Как он тогда сказал, замучают своими глупыми вопросами, и все равно выдадут фейки. Однако проблема, похоже, не только в их вопросах, но и в ее ответах. Вот пошла она на интервью в студию христианского телеканала CBN и, как на духу, "вот те крест — сама видела", сдала своего начальника. Было, говорит, было "вмешательство" в его выборы. И на этих ее словах где-то в своем тихом кабинете, сладострастно потирая руки, весь обратился в слух некто Мюллер. На такую удачу он уже даже не надеялся.

Можно представить его разочарование, когда Сара назвала имя "вмешателя". Это совсем не тот, про кого он хотел усшышать. Как говорится, бери выше. Хотя, казалось, куда уж выше. Избрание Трампа, призналась она, словно на исповеди — это Божий промысел. "Думаю, что Бог хотел, чтобы Дональд Трамп стал президентом США, поэтому он и стал им". А все думают, что у него с головой. А там-то — нимб обыкновенный.

То есть, все-таки продолжал Мюллер отчаянно цепляться за новую белую нитку дела, что и требовалось доказать. Ведь теперь понятно, что Трамп победил не по воле народа Соединенных Штатов. А с другой стороны, как ты "виновника" за это привлечешь или на допрос повесткой вызовешь. Скорее, он тебя призовет. И это к нему еще попасть надо. В общем, в ту ночь Мюллер уже не уснул.

Зато Сара спала сном младенца. Ведь лучшая подушка — это чистая совесть, а она рассказала всю правду. Ну и добавила американским христианам пару новых заповедей: "не откажи Трампу в переизбрании" и "не слушай, что о нем говорят". Говорят-то всякое. А верить надо только Ему и его наместнику на Земле. Потому что если Бог хочет покарать, он лишает разума. А если наградить, то дает Трампа.

"Которого до этого уже покарал", — не впечатлились на Капитолийском холме проповедью Сандерс и решили, от греха подальше, отобрать у хозяина Белого дома красную кнопку. Здесь разработали сразу два законопроекта, ограничивающих президента в праве на апокалипсис. Только если с разрешения конгресса. Прежде они уже пытались сделать это. Не получилось. Но, во-первых, тогда у демократов еще не было большинства в палате представителей. А во-вторых, тогда, при всем неуважении к Трампу, они даже не подозревали, какой там шатдаун. В общем, шансы застраховать себя от преждевременного начала конца света появились.

Хотя, "напрасно беспокоитесь", блаженно возразит им Сара Сандерс, воздев очи к небу. Будет конец света, не будет — с нами Трамп. А с Трампом — Бог. А Бог, если что, своих признает. В общем, агент "Мессия" к пришествию готов, расшифровали это послание там, где надо.