В США назвали «убийцу» СССР

В течение почти трехвековой истории США сталкивались с девятью смертоносными врагами, пишет We Are The Mighty.

К таковым американское издание патриотической направленности относит (в порядке увеличения опасности для страны) террористов, СССР, Мексику Китай , индейцев, Великобританию Японию , Германию и борьбу граждан США друг с другом.

Согласно We Are The Mighty, СССР обладал возможностью «убить миллионы людей во всем мире и привести американскую систему в полное смятение», однако вместо этого уничтожал собственное население. Издание полагает, что нехватка продовольствия стала «смертельным оружием», разрушившим Советский Союз.

В декабре 2018 года издание отметило, что, наблюдая «пропагандистские» новости и ролики про российское лазерное оружие, стоит обратить внимание на «две вещи» — Россия «лжет о новой технологии все время» и «ни разу не показала ее в действии».