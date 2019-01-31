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В США назвали «убийцу» СССР 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В течение почти трехвековой истории США сталкивались с девятью смертоносными врагами, пишет We Are The Mighty.
К таковым американское издание патриотической направленности относит (в порядке увеличения опасности для страны) террористов, СССР, Мексику, Китай, индейцев, Великобританию, Японию, Германию и борьбу граждан США друг с другом.
Согласно We Are The Mighty, СССР обладал возможностью «убить миллионы людей во всем мире и привести американскую систему в полное смятение», однако вместо этого уничтожал собственное население. Издание полагает, что нехватка продовольствия стала «смертельным оружием», разрушившим Советский Союз.
В декабре 2018 года издание отметило, что, наблюдая «пропагандистские» новости и ролики про российское лазерное оружие, стоит обратить внимание на «две вещи» — Россия «лжет о новой технологии все время» и «ни разу не показала ее в действии».
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США , В мире , Китай , Мексика , Великобритания , Япония
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