В конгрессе США хотят ограничить право Трампа наносить ядерный удар

Американские конгрессмены намерены ограничить право Дональда Трампа на применение ядерного оружия — два соответствующих законопроекта внесли сенаторы не только от демократов, но и от республиканцев. Если они будут приняты, официальной политикой США станет отказ от применения ядерного оружия, а отдать приказ запуска Трамп сможет только после одобрения этого шага конгрессом.

В конгресс США внесли сразу два законопроекта, которые могут ограничить право американского президента Дональда Трампа нажимать на «красную кнопку». Ранее в американской печати уже появлялись сообщения, что высокопоставленный чиновник минюста США якобы обсуждал применение поправки к конституции страны о «недееспособности» Трампа.

Первое предложение поступило от сенатора и претендента на выдвижение в президенты от Демократической партии Элизабет Уоррен и главы комитета палаты представителей по вооруженным делам Адама Смита

Законопроектом предлагается сделать отказ от применения ядерного оружия официальной политикой США,

«Наша нынешняя политика опасна, а законопроект снизит шансы на просчеты в ядерной сфере», — говорится в заявлении авторов.

Второе ограничение захотели ввести сенатор-республиканец Тед Лье и его коллега-демократ Эд Марки, которые представили конгрессу документ, запрещающий Трампу наносить ядерный удар без разрешения конгресса.

В настоящее время президент США имеет возможность принять решение о ядерном ударе самостоятельно, получив от военных информацию об угрозе. При этом никакой «красной кнопки» у президента нет — он отдает команду применить ядерное оружие военнослужащему с помощью специальных кодов. Военный с системой управления — так называемым «ядерным чемоданчиком» — неотступно находится при президенте.

При этом остается непонятным, как проводить консультации с конгрессом в условиях, когда решение о применении ядерного оружия должно быть принято немедленно.

Издание писало, что правоохранитель также участвовал в обсуждении вопроса об отстранении главы государства от занимаемой должности в соответствии с 25-й поправкой конституции США. Данная норма предполагает регламент установления временной недееспособности главы Белого дома.

Согласно поправке, власть на территории Соединенных Штатов может перейти к вице-президенту США в случае досрочного прекращения полномочий главы государства. Вице-президент Майкл Пенс заявил, что никогда не участвовал в дискуссиях о 25-й поправке к конституции США.

ФБР. Сообщается, что Розенштайн рассказывал о записи разговоров президента США сотрудникам минюста

Сам Розенштайн опроверг достоверность данной информации.

«История NYT неверна. Я больше не буду комментировать истории, основанные на анонимных источниках, которые явно предвзяты и продвигают свою личную повестку дня. Но позвольте мне прояснить: исходя из моих личных отношений с президентом, у меня не было оснований ссылаться на 25-ю поправку», — заявлял зампрокурора.

В свою очередь, экс-помощница президента США Дональда Трампа в Белом доме Омароса Манигол-Ньюман рассказывала, что сотрудники Белого дома использовали специальный хэштег, когда президент США Дональд Трамп предпринимал «сумасшедшие и неуравновешенные» поступки.

В частности, экс-сотрудница Трампа рассказала, что сотрудники Белого дома использовали хэштег #TFA, который означает 25-ю поправку к конституции США (Twenty‑fifth Amendment).

По словам Манигол-Ньюман, секретный хэштег среди подчиненных президента США использовался часто. Таким образом они сигнализировали друг другу о «неуравновешенном поведении» Трампа. По ее словам, этот хэштег в электронных письмах использовался «более 100 раз».

«Всякий раз, когда [Трамп] делал что-то, что было настолько безумным, настолько сумасшедшим и неуравновешенным, когда он постоянно менял свое мнение час от часу, мы просто ставили хэштег #TFA и продолжали работать дальше», — сказала Омароса.

Помимо этого, бывшая сотрудница Белого дома подтвердила, что описанные в книге Боба Вудворда «Страх: Трамп в Белом доме» дискуссии о 25-й поправке среди подчиненных действительно были.