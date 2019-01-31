В конгрессе США хотят ограничить права Трампа наносить ядерный удар

Два предложения по ограничению прав президента по нанесению ядерного удара внесены на этой неделе в конгресс США , сообщили пресс-службы соавторов законопроектов.

Сенатор и претендент на выдвижение в президенты от Демократической партии Элизабет Уоррен совместно с главой комитета палаты представителей по вооруженным делам Адамом Смитом внесли законопроект, который должен провозгласить отказ от применения ядерного оружия первыми официальной политикой США.

"Наша нынешняя политика не просто устарела — она опасна. Ясно заявив, что сдерживание — это единственная цель нашего (ядерного) арсенала, законопроект снизит шансы на просчеты в ядерной сфере", — говорится в заявлении Уоррен и Смита.

В свою очередь, сенатор-республиканец Тед Лье и его коллега-демократ Эд Марки внесли законопроект, который запрещает президенту США наносить превентивный ядерный удар без разрешения конгресса.

Такие законопроекты уже не раз вносились в прошлом в конгресс, но успеха не имели. Инициатива получила поддержку после прихода к власти Дональда Трампа . Многие демократы заявляли, что Трампу опасно доверять контроль над ядерным оружием. Президент Барак Обама , согласно публикациям СМИ, думал об изменении политики в области превентивных ядерных ударов, но отказался от намерения что-либо менять.

В настоящее время США заявляют, что оставляют за собой право в случае необходимости наносить как встречные, так и превентивные ядерные удары, что вызывает критику ряда политиков и НПО.