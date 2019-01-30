Трамп заявил о скором уничтожении ИГ

"Когда я стал президентом, ИГ вышла из-под контроля в Сирии и стала безудержной. С тех пор удалось достичь огромного прогресса, особенно за последние пять недель. Халифат скоро будет уничтожен, что было невообразимо два года назад", — написал он.

Трамп 19 декабря объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над ИГ в Сирии одержана и что борьба с террористами была единственной причиной, по которой ВС США там находились. Как заявил 10 января госсекретарь США Майкл Помпео, уход из Сирии не означает сворачивания усилий в борьбе с группировкой. Он подчеркнул, что ИГ все еще действует во многих странах и США "привержены тому, чтобы нанести террористам поражение".