Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп заявил о скором уничтожении ИГ 

ТАСС + ещё 1 36 минут назад
Президент США Дональд Трамп заявил об "огромном прогрессе" в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и скором ее уничтожении. Соответствующую запись он сделал в среду на своей странице в Twitter.
"Когда я стал президентом, ИГ вышла из-под контроля в Сирии и стала безудержной. С тех пор удалось достичь огромного прогресса, особенно за последние пять недель. Халифат скоро будет уничтожен, что было невообразимо два года назад", — написал он.
Трамп 19 декабря объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над ИГ в Сирии одержана и что борьба с террористами была единственной причиной, по которой ВС США там находились. Как заявил 10 января госсекретарь США Майкл Помпео, уход из Сирии не означает сворачивания усилий в борьбе с группировкой. Он подчеркнул, что ИГ все еще действует во многих странах и США "привержены тому, чтобы нанести террористам поражение".
Во вторник директор Национальной разведки США Дэниел Коутс, выступая на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США, заявил, что ИГ продолжит представлять угрозу для Соединенных Штатов и после того, как ее остатки будут ликвидированы на территории Сирии.
ТАСС: последние новости
Лавров: производство США боеголовки W76-2 повышает риск ядерного конфликта Акции "Русала" на бирже Гонконга выросли на 5% после снятия санкций США Чего ждать от второй встречи Трампа и Ким Чен Ына?
Комментарии1
США , Видео , В мире , Дональд Трамп , Конгресс США , Исламское государство , Сирия
Читайте также
Видео
Путин обратился к россиянам
Политика
«Вопрос туризма»: Путин пошутил про Орешкина
Политика
Сенатор Арашуков задержан в зале заседаний Совета Федерации
Политика Криминал
Опубликовано видео стрельб корабля РФ в Черном море
Оружие Армия
Капитана «Норда» могли убить
В мире Украина
Принуждение к голосованию за Порошенко попало на видео
В мире Украина
В офисах структур «Газпрома» начались обыски
Происшествия
Ахеджакова пристыдила Галкина за насмешки
Шоу-бизнес
Кремль отреагировал на слова Порошенко о «холодном мире»
Политика
Российских журналистов уволили за «тупую п****»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение