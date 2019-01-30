Президент США Дональд Трамп заявил об "огромном прогрессе" в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и скором ее уничтожении. Соответствующую запись он сделал в среду на своей странице в Twitter.
"Когда я стал президентом, ИГ вышла из-под контроля в Сирии и стала безудержной. С тех пор удалось достичь огромного прогресса, особенно за последние пять недель. Халифат скоро будет уничтожен, что было невообразимо два года назад", — написал он.
Трамп 19 декабря объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над ИГ в Сирии одержана и что борьба с террористами была единственной причиной, по которой ВС США там находились. Как заявил 10 января госсекретарь США Майкл Помпео, уход из Сирии не означает сворачивания усилий в борьбе с группировкой. Он подчеркнул, что ИГ все еще действует во многих странах и США "привержены тому, чтобы нанести террористам поражение".
Во вторник директор Национальной разведки США Дэниел Коутс, выступая на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США, заявил, что ИГ продолжит представлять угрозу для Соединенных Штатов и после того, как ее остатки будут ликвидированы на территории Сирии.