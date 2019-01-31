Замгоссекретаря Томпсон: США не разрабатывают новое ядерное оружие

"США должны иметь современные, гибкие и устойчивые ядерные силы, которые будут безопасны. Это не значит, что США создают новое ядерное оружие или преследуют новые ядерные цели в мире. Нет, мы не делаем этого", — заявила Томпсон на конференции в рамках встречи «ядерной пятерки».

Она подчеркнула, что ядерные и неядерные страны должны работать вместе, чтобы обеспечить сохранение режима нераспространения на протяжении десятилетий.

"Мы остаемся твердо приверженными своим обязательствам по режиму нераспространения. Мы все должны работать вместе", — заявила Томпсон.

Замгоссекретаря отметила, что США со времен холодной войны сократили на 88% свой ядерный потенциал, в том время как «некоторые страны увеличили его».

"Некоторые страны нарушают свои обязательства по контролю над вооружениями и развивают новые, дестабилизирующие системы вооружения", — сказала Томпсон.