Замгоссекретаря Томпсон: США не разрабатывают новое ядерное оружие 

ПЕКИН, 31 янв — РИА Новости. США не занимаются разработкой нового ядерного оружия и не преследуют новые цели в этой сфере, заявила заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон.
"США должны иметь современные, гибкие и устойчивые ядерные силы, которые будут безопасны. Это не значит, что США создают новое ядерное оружие или преследуют новые ядерные цели в мире. Нет, мы не делаем этого", — заявила Томпсон на конференции в рамках встречи «ядерной пятерки».
Она подчеркнула, что ядерные и неядерные страны должны работать вместе, чтобы обеспечить сохранение режима нераспространения на протяжении десятилетий.
"Мы остаемся твердо приверженными своим обязательствам по режиму нераспространения. Мы все должны работать вместе", — заявила Томпсон.
Замгоссекретаря отметила, что США со времен холодной войны сократили на 88% свой ядерный потенциал, в том время как «некоторые страны увеличили его».
"Некоторые страны нарушают свои обязательства по контролю над вооружениями и развивают новые, дестабилизирующие системы вооружения", — сказала Томпсон.