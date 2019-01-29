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В США заявили о тайном предложении России Северной Корее 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 26 минут назад
Осенью 2018 года российские официальные лица сделали тайное предложение Северной Корее по урегулированию тупиковых переговоров с администрацией Белого дома, сообщили американские СМИ со ссылкой на неназванных официальных лиц.
Утверждается, то Россия предложила атомную электростанцию Северной Корее в обмен на утилизацию ядерного оружия и баллистических ракет. Об этом предложении американская разведка узнала в конце 2018 года, пишет The Washington Post.
В рамках сделки российское правительство предлагает забирать все побочные продукты производства АЭС, уменьшая риск того, что КНДР использует электростанцию для создания ядерного оружия, и обеспечивая при этом бедную страну новым источником энергии.
Неясно, находится ли это предложение на стадии обсуждения и повлияло ли оно на дискуссии между Вашингтоном и Пхеньяном.
Источники в ЦРУ заявили, что российская электростанция могла бы производить очень ограниченное количество побочного продукта, которое можно использовать для создания оружия.
Эксперты, опрошенные изданием, указывают, что идея заимствована из первоначального проекта несостоявшегося соглашения 1994 года между Северной Кореей и администрацией Билла Клинтона. Предлагалось поставить легководные реакторы в Северную Корею, если Пхеньян согласится оставаться участником Договора о нераспространении ядерного оружия. Администрация Джорджа Буша отказалась продолжать переговоры на эту тему.
На прошлой неделе замглавы МИД России Игорь Моргулов заявил, что Вашингтон обратился к Москве с просьбой помочь найти «верную повестку дня» на переговорах с КНДР по «конкретным аспектам денуклеаризации».
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США , Азия , Видео , В мире , Билл Клинтон , Игорь Моргулов , Джордж Буш , МИД , Правительство РФ , ЦРУ , Washington Post , КНДР
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