В США посетовали на амбиции Турции и Ирана

Отношения США Турции продолжат ухудшаться из-за позиции Анкары . Об этом заявил директор американской Национальной разведки Дэн Коутс, передает ТАСС

По его словам, виноваты в этом региональные амбиции Турции, ее недоверие к Вашингтону и растущий авторитаризм турецких лидеров. Все это также усиливает готовность Анкары бросать вызовы целям США в регионе, указал он.

В показаниях сенатскому комитету по разведке Коутс также отметил, что в ближайшие пять лет отношениями станет управлять еще сложнее. Это связано с тем, что Турция сейчас «переживает трансформацию своей политической и национальной идентичности».

Директор Нацразведки добавил, что угрозу представляет Иран, который, вероятно, продолжит наращивать военный потенциал.

«Региональные амбиции Ирана и повышение уровня боеспособности почти наверняка будут угрожать интересам США в начавшемся году», — сказал он.

Коутс отметил, что вероятен рост случаев оказания давления на военные корабли и торговые суда США и их союзников в Персидском и Оманском заливах и Ормузском проливе.

Ухудшение отношений Вашингтона и Анкары связано, в частности, с поддержкой американцами курдов в Сирии (в Турции их считают террористами), отношениями стран с Ираном и договоре о поставках турецкой стороне российских систем С-400.