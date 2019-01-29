В США заявили об угрозе нападения со стороны России

Стремление России к расширению глобального присутствия может создавать все более серьезную угрозу для Соединенных Штатов . Такую точку зрения выразил директор Национальной разведки США Дэниел Коутс в письменном вступительном слове к слушаниям в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США

«Стремление России расширять свое глобальное военное, торговое и энергетическое присутствие, а также выстраивать партнерские отношения с союзниками и противниками США может представлять все более серьезную проблему. Москва будет и дальше уделять особое внимание стратегическим взаимоотношениям с Пекином, увеличивая также присутствие на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Африке и Латинской Америке», — заявил он, передает ТАСС.

Соединенные Штаты считают, что для них и их союзников существует угроза с точки зрения кибершпионажа и влияния со стороны России, а также угроза нападения, заявил Коутс. Кроме того, по его словам, Москва попытается вмешаться в американские президентские выборы 2020 года, используя соцсети.