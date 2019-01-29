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В США заявили об угрозе нападения со стороны России 

BFM.RU + ещё 5 34 минуты назад
Стремление России к расширению глобального присутствия может создавать все более серьезную угрозу для Соединенных Штатов. Такую точку зрения выразил директор Национальной разведки США Дэниел Коутс в письменном вступительном слове к слушаниям в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США.
«Стремление России расширять свое глобальное военное, торговое и энергетическое присутствие, а также выстраивать партнерские отношения с союзниками и противниками США может представлять все более серьезную проблему. Москва будет и дальше уделять особое внимание стратегическим взаимоотношениям с Пекином, увеличивая также присутствие на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Африке и Латинской Америке», — заявил он, передает ТАСС.
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Соединенные Штаты считают, что для них и их союзников существует угроза с точки зрения кибершпионажа и влияния со стороны России, а также угроза нападения, заявил Коутс. Кроме того, по его словам, Москва попытается вмешаться в американские президентские выборы 2020 года, используя соцсети.
«Усилия России в соцсетях продолжат сосредотачиваться на обострение напряженности — социальной и расовой, подрывая доверие к властям, а также критикуя политиков, которые воспринимаются как антироссийские», — отметил Коутс.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.
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США , Видео , В мире , Дмитрий Песков , Джон Болтон , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , Конгресс США , ИТАР-ТАСС , Москва
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