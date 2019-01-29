Перерыв на работу. Шатдаун прерван, да здравствует шатдаун!

Люди Трампа теперь убеждают, что это был его хитрый маневр. Формально уступив демократам, он, дескать, припер их к несуществующей стенке. Той самой, мексиканской.

Вчера 800 тысяч американских чиновников впервые в новом году вышли на работу за зарплату. Большинство из них с удовольствием сделали бы это еще в субботу. Или даже сразу в ночь на субботу, ради сверхурочных. Уж очень они поиздержались за эти рекордные 35 дней. Но решение Дональда Трампа многих застало врасплох. Он отменил шатдаун, когда они стояли в очереди за бесплатной едой. Хотя, в принципе, все догадывались, что к этому идет. Думали, правда, что другим путем. Изначально в СМИ просочилась информация, что Белый дом готовит-таки указ о введении чрезвычайного положения. И только потом его хозяин опять всех удивил.

Он просто поставил в этом споре точку. Да не одну, а три с обещанием вернуться к войне, если конгресс до 15 февраля не возьмется за ум. Тогда, как он выразился, "веселье начнется вновь". Но сейчас это не меняет сути. Если не считать, что "весельем" Трамп назвал "проблемы миллионов людей" (тоже, кстати, его словечки), ради которых он и дал стране передышку. Устроил ей перерыв на работу. Президент подписал временный бюджет на три недели, так и не получив деньги на пограничный забор. Кажется, что проиграл. Но ведь и демократы не сумели спасти эти 5,7 миллиардов. За это время США потеряли миллионов на триста-четыреста больше.

Стало быть, ничья. Все остались без своих. Как говорится, игра была равна — играли два "бревна". Не потому что в рифму. Во-первых, у них ветви власти на самом деле ну очень "деревянные". А если по Гоголю, то "дубинноголовые". Во-вторых, в этом акте "Марлезонского балета" они почти не шевелились. Всяк ждал, когда противник даст слабину. Люди Трампа теперь убеждают, что от него это был хитрый маневр. Формально уступив демократам, он, дескать, припер их к несуществующей стенке, заставив публично доказывать свою приверженность национальной безопасности.

И.о. главы аппарата Мик Малвейни — тот и вовсе уверен, что многие из них признают правоту президента, но из-за бюджетного кризиса не могли это продемонстрировать. Как по Зощенко, "хочут они, хочут, только стесняются". В общем, понимали бы у Трампа в шахматах, назвали бы эту комбинацию "мексиканский гамбит". Но скажи им об этом — решат, что "гамбит" — это сокращенное от "гамбургер" плюс eat, в смысле, "есть". Хотя опять же, как Трамп любит. Все по-простому, по-быстрому: съел и порядок.

С демократами так не получилось. И остаются сомнения в том, что он знает, как поступить. Вроде грозит новым шатдауном, если ничего не получит. Но тут же уверяет, что деньги нашел и обойдется без конгресса. Тогда зачем шатдаун? Только чтобы сказать, что "я вам еще устрою"? Но не в Twitter, а лично. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила же, что не пустит его на порог конгресса с ежегодным посланием до тех пор, пока он не подпишет бюджет. Теперь он может выступить в Капитолии, как планировал, 29-го января. Выходит, отступил, чтобы проникнуть в самое логово.

Вряд ли удивит. Но варианты есть. Уже ведь попробовал себя в поэзии, когда зарифмовал свою идею фикс. "Стена взойдет — преступность падет". И это даже не "Окна", а "Стена РОСТА". Правда, без роста. Но почему бы ему и не продолжить в духе того же Маяковского. А вы стихи сложить смогли бы из железобетонных плит? Главное — никому не говорить, что он — Владимир Владимирович. А то опять не так поймут.