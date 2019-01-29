Подсчитаны траты США на оборону

Затраты США на оборону сильно превышают расходы других стран, но у американского военного бюджета есть особенности, отличающие его от российского и китайского, считает Washington Post

Обозреватель The Washington Post Роберт Сэмюэльсон считает, что сравнивать затраты разных стран на оборону некорректно, так как их реальные бюджеты не обязательно соответствуют заявленным, передает RT.

Кроме того, отметил он, США после Второй мировой войны взяли на себя обязанность обеспечивать стабильность в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, а Китай и Россия такой цели не ставили.

За счет этого расходы США увеличиваются: в 2017 году только бензина американские военные потратили на 8,8 млн долларов.

Также траты США больше, так как американские солдаты «стоят» дороже — в США добровольная армия и развитая экономика, поэтому приходится привлекать на воинскую службу с помощью высоких зарплат.

Еще одной причиной распространенности убеждения о том, что военные траты США огромны, является способ подсчета, полагает он. Например, по данным SIPRI, в 2016 году США потратили на оборону 606 млрд долларов, что равно сумме военных бюджетов следующих за ними в рейтинге восьми стран. Однако составители рейтинга просто переводили суммы из местной валюты в доллары.

Washington Post считает, что нужно считать по паритету покупательской способности, предполагая, что, к примеру, истребители с одинаковыми характеристиками в разных странах будут стоить одинаково. В этом случае сумма затрат восьми стран вырастает почти вдвое — до 1,1 трлн долларов.

Тогда получится, что Китай тратит не 226 млрд долларов, а 376 миллиардов. Россия — не 70 млрд долларов, а 176 миллиардов.

Таким образом, военные траты США превосходят траты других стран, но не во много раз. А значит, считает автор статьи, не стоит думать, что Америка выдержит дальнейшее сокращение в тратах на оборону.