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В США представили проект о публикации итогов «российского расследования» 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. В сенат конгресса США представлен законопроект, требующий публикации данных расследования якобы российского вмешательства в выборы США, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, после его окончания или в случае отстранения самого спецпрокурора.
Инициатива, авторами которой выступили члены юридического комитета сената демократ Ричард Блументаль и республиканец Чак Грэссли, обязует спецпрокурора Мюллера «напрямую представить доклад конгрессу и общественности по завершении расследования, в случае его увольнения, перевода или добровольной отставки».
Сообщение о представлении законопроекта, получившего название Special Counsel Transparency Act, опубликовано на сайте Блументаля. Его авторы подчеркивают, что в случае смены спецпрокурора или его увольнения доклад должен быть представлен в двухнедельный срок. В докладе должны содержаться «как обнаруженные факты, так и основополагающие свидетельства».
"Спецпрокурор назначается только в редких, серьезных случаях значительного нарушения общественного доверия… Наш двухпартийный законопроект обеспечивает, чтобы американский народ имел доступ ко всей истории", — прокомментировал законопроект в своем Twitter сенатор. По его словам, законопроект позволит гарантировать, что результаты расследования спецпрокурора не будут подвержены цензуре или засекречены.
Спецпрокурор Мюллер расследует предположения о «сговоре» президента Дональда Трампа с Россией, которые опровергают и в Кремле, и в Белом доме.
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США , Роберт Мюллер , Дональд Трамп , РИА Новости
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