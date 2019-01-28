В США представили проект о публикации итогов «российского расследования»

ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости . В сенат конгресса США представлен законопроект, требующий публикации данных расследования якобы российского вмешательства в выборы США, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер , после его окончания или в случае отстранения самого спецпрокурора.

Инициатива, авторами которой выступили члены юридического комитета сената демократ Ричард Блументаль и республиканец Чак Грэссли, обязует спецпрокурора Мюллера «напрямую представить доклад конгрессу и общественности по завершении расследования, в случае его увольнения, перевода или добровольной отставки».

Сообщение о представлении законопроекта, получившего название Special Counsel Transparency Act, опубликовано на сайте Блументаля. Его авторы подчеркивают, что в случае смены спецпрокурора или его увольнения доклад должен быть представлен в двухнедельный срок. В докладе должны содержаться «как обнаруженные факты, так и основополагающие свидетельства».

"Спецпрокурор назначается только в редких, серьезных случаях значительного нарушения общественного доверия… Наш двухпартийный законопроект обеспечивает, чтобы американский народ имел доступ ко всей истории", — прокомментировал законопроект в своем Twitter сенатор. По его словам, законопроект позволит гарантировать, что результаты расследования спецпрокурора не будут подвержены цензуре или засекречены.