Трамп: мигрантов в США вдвое больше

Президент США Дональд Трамп заявил, что нелегальных мигрантов в стране около 26 миллионов, а не 11 миллионов, как считали на протяжении последних лет.

«В нашей стране по крайней мере 25 772 342 нелегальных мигранта, а не 11 миллионов, как сообщалось в течение нескольких лет», — написал Трамп в Twitter. Он также сообщил, что расходы на нелегальную иммиграцию в этом году составили почти $19 млрд

Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп напомнил конгрессу о необходимости принять закон о введении удостоверения избирателя. По словам американского лидера. Это поможет Соединённым штатам в будущем избежать многочисленные нарушения на выборах. Он привёл в пример данные по спискам избирателям, которые привёл генпрокурор Техаса Кен Пэкстон, который обнаружил 95 тысяч человек без гражданства США. Большинство из них смогли каким-то образом сходить на выборы в Техасе, где самые жесткие в стране законы, регулирующие процесс голосования.