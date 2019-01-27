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Трамп: мигрантов в США вдвое больше 

News.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп заявил, что нелегальных мигрантов в стране около 26 миллионов, а не 11 миллионов, как считали на протяжении последних лет.
«В нашей стране по крайней мере 25 772 342 нелегальных мигранта, а не 11 миллионов, как сообщалось в течение нескольких лет», — написал Трамп в Twitter. Он также сообщил, что расходы на нелегальную иммиграцию в этом году составили почти $19 млрд
Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп напомнил конгрессу о необходимости принять закон о введении удостоверения избирателя. По словам американского лидера. Это поможет Соединённым штатам в будущем избежать многочисленные нарушения на выборах. Он привёл в пример данные по спискам избирателям, которые привёл генпрокурор Техаса Кен Пэкстон, который обнаружил 95 тысяч человек без гражданства США. Большинство из них смогли каким-то образом сходить на выборы в Техасе, где самые жесткие в стране законы, регулирующие процесс голосования.
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США , В мире , Дональд Трамп
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