Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Член конгресса США обвинила Трампа в поддержке переворота в Венесуэле 

РИА Новости + ещё 3 19 минут назад
Фото: Reuters
Член палаты представителей США демократ Ильхан Омар раскритиковала президента Дональда Трампа за поддержку смены власти в Венесуэле.
Трамп уступил демократам и прекратил шатдаун
США ранее признали временным президентом Венесуэлы главу оппозиционной Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо. Начавший второй срок полномочий президент Николас Мадуро в ответ заявил о разрыве отношений с США, включая дипломатические, и потребовал от американских дипломатов покинуть страну в 72 часа.
"Поддержанный США переворот в Венесуэле не является решением тяжелых проблем, с которыми сталкивается страна. Попытки Трампа привести к власти ультраправую оппозицию только подогреют насилие и приведут к дальнейшей дестабилизации региона", — написала Омар в Twitter.
"Мы не можем выбирать лидеров для других стран от имени интересов многонациональных корпораций", — добавила она.
Член палаты представителей призвала власти США поддержать усилия Мексики, Уругвая и Ватикана по мирному разрешению внутреннего конфликта в Венесуэле.
Омар — первый депутат конгресса США сомалийского происхождения, также одна из двух мусульман, первыми избранными в конгресс. В 2018 году она была избрана на второй двухлетний срок от Пятого избирательного округа Миннесоты.
Омар — единственный член конгресса США, который до настоящего времени выразил несогласие с действиями официального Вашингтона по Венесуэле.
Последние новости
Кадыров предостерег толкнувшего Скабееву украинского депутата В Крыму отвергли требования ПАСЕ по Керченскому проливу Сколько денег Россия потеряет в Венесуэле
Комментарии
США , В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Дональд Трамп , Венесуэла
Читайте также
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
Меркель теряет позиции
В мире
Пассажир метро прыгнул через голову и остался без внимания
Новости Москвы
Армия поддержала Мадуро: американцам придется уйти
Латинская Америка Армия
Сколько денег Россия потеряет в Венесуэле
Латинская Америка В мире
Китай покажет самую смертоносную ракету в мире
Оружие Армия
Украина похвасталась захваченным российским дроном
Армия Оружие
Депутат Госдумы предложил коллегам умереть
Политика
Москву завалят полуметровые сугробы
Погода Новости Москвы
Лукашенко сделал неожиданное заявление
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение