Член конгресса США обвинила Трампа в поддержке переворота в Венесуэле

США ранее признали временным президентом Венесуэлы главу оппозиционной Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо. Начавший второй срок полномочий президент Николас Мадуро в ответ заявил о разрыве отношений с США, включая дипломатические, и потребовал от американских дипломатов покинуть страну в 72 часа.

"Поддержанный США переворот в Венесуэле не является решением тяжелых проблем, с которыми сталкивается страна. Попытки Трампа привести к власти ультраправую оппозицию только подогреют насилие и приведут к дальнейшей дестабилизации региона", — написала Омар в Twitter.

"Мы не можем выбирать лидеров для других стран от имени интересов многонациональных корпораций", — добавила она.

Член палаты представителей призвала власти США поддержать усилия Мексики, Уругвая и Ватикана по мирному разрешению внутреннего конфликта в Венесуэле.

Омар — первый депутат конгресса США сомалийского происхождения, также одна из двух мусульман, первыми избранными в конгресс. В 2018 году она была избрана на второй двухлетний срок от Пятого избирательного округа Миннесоты.

Омар — единственный член конгресса США, который до настоящего времени выразил несогласие с действиями официального Вашингтона по Венесуэле.