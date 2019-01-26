Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время пресс-конференции обратился в американскому вице-президенту Майку Пенсу и другим членам администрации США на английском языке.
«Мне сказали, что в Белом доме будут смотреть прямой эфир. How are you, my friends? (Как дела, друзья?). Давайте разрешим этот вопрос окончательно. Господин Трамп, войдите в историю, откажитесь от ошибочной политики. Я к этому готов», — цитирует слова Мадуро RT.
Напомним, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны.
Николас Мадуро объявил о прекращении отношений с США и потребовал с американских дипломатов покинуть Венесуэлу после того, как Соединенные Штаты и ряд других стран выразили поддержку Гуайдо.
В то же время Россия, Турция, Мексика, Боливия и Куба не признали Гуайдо. Владимир Путин поддержал официального венесуэльского президента Мадуро и в ходе телефонного разговора с коллегой сказал, что «это попытка силового вмешательства для разрушения Венесуэлы».