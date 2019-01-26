Мадуро предложил Трампу войти в историю

Мадуро выразил готовность к отказу от ошибочной политики США в отношении Венесуэлы

«Мне сказали, что в Белом доме будут смотреть прямой эфир. How are you, my friends? (Как дела, друзья?). Давайте разрешим этот вопрос окончательно. Господин Трамп, войдите в историю, откажитесь от ошибочной политики. Я к этому готов», — цитирует слова Мадуро RT.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны.

Николас Мадуро объявил о прекращении отношений с США и потребовал с американских дипломатов покинуть Венесуэлу после того, как Соединенные Штаты и ряд других стран выразили поддержку Гуайдо.