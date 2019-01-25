Мадуро обратился к Пенсу по-английски 

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе пресс-конференции обратился к вице-президенту США Майку Пенсу и другим представителям американской администрации на английском языке.
«Мне сказали, что в Белом доме будут смотреть прямой эфир (трансляцию пресс-конференции Мадуро. — RT). How are you, my friends? (Как дела, друзья? — RT) Давайте разрешим этот вопрос окончательно. Господин Трамп, войдите в историю, откажитесь от ошибочной политики (в отношении Венесуэлы. — RT). Я к этому готов», — сказал он.
23 января спикер оппозиционного парламента страны Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы.
Впоследствии в США обратились к Мадуро с призывом передать власть лидеру оппозиции.
В свою очередь, государственный секретарь Соединённых Штатов Майк Помпео рассказал, что является миссией Госдепа в Венесуэле.