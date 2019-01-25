ABC (США): что беспокоит руководство разведки США?

ABC (США) . Разведывательное сообщество США разработало свою комплексную стратегию на ближайшие четыре года, подчеркнув угрозы со стороны России Китая , усугубляемые «ослаблением» порядка, сложившегося после Второй мировой войны, и «стремительным прогрессом» этих стран на современных геополитических полях сражений — от киберпространства до космоса, сообщает

«Традиционные противники будут продолжать попытки добиться влияния и упрочить свое влияние, пользуясь меняющимися условиями на международной арене — в том числе ослаблением международного порядка, сложившегося после Второй мировой войны, доминированием западных демократических идеалов, все более изоляционистскими тенденциями на Западе и изменениями в мировой экономике».

Об этом говорится в 36-страничном документе «Национальная стратегия в области разведки» 2019 года, опубликованном аппаратом директора Национальной разведки (ODNI).

Представители разведки прогнозируют, что Россия попытается «усилить свое влияние и авторитет», что «может идти вразрез с целями и приоритетами США во многих регионах». При этом ожидается, что Китай продолжит модернизацию своих вооруженных сил и стремление «к экономическому и территориальному господству в Тихоокеанском регионе и за его пределами».

Высокопоставленный чиновник ODNI сообщил журналистам, что Россия ищет возможности создать угрозу интересам США с «напористостью и энергией», невиданными со времен разгара холодной войны.

В стратегическом документе чиновники подчеркнули обеспокоенность по поводу технологических достижений обеих стран в космосе. Россия и Китай будут и дальше «стремиться к созданию полного спектра противоспутникового оружия», прогнозируют чиновники, «как средства снижения боевой эффективности и общей безопасности США».

Но должностные лица из американской разведки по-прежнему рассчитывают на то, что существует возможность сотрудничества с Китаем — во всяком случае, в областях, представляющих «взаимный интерес», таких как приостановка северокорейских программ по созданию ядерного оружия и разработки баллистических ракет.

Отвечая на вопрос журналистов о влиянии жесткой критики со стороны собственной администрации Трампа в отношении международных соглашений и институтов, возникших после Второй мировой войны, высокопоставленный чиновник ODNI заявил, что одной из особенностей работы в разведке, доставляющих «большое удовольствие», является то, что там не диктуют политику, а только предоставляют информацию политикам.

По словам другого чиновника, независимо от собственной позиции администрации, «обстановка в мире является сложной», и соображения Белого дома, подаваемые им сигналы являются частью этой сложной обстановки.

Как следует из документа, разведывательное сообщество по-прежнему обеспокоено и Ираном (единственным другим иностранным государством, указанным в документе) по причине его «стремления к созданию более современного ракетного и военного потенциала и продолжающейся поддержки террористических группировок, боевиков и других противников США».

Что касается перспектив на будущее, в документе говорится о том, что демократизация технологий, особенно коммуникационных технологий, настолько «расширяет возможности негосударственных структур», что это может привести к дестабилизации — возникновению благоприятных условий, которыми могут воспользоваться «некоторые экстремистские группировки».

Одной из главных причин для беспокойства, по словам одного из высокопоставленных чиновников ODNI, является возможность взаимодействия противников в сфере, где их интересы в противодействии Соединенным Штатам совпадают. Привести конкретные примеры такого сотрудничества чиновник отказался.

«Стратегическая обстановка быстро меняется, и США сталкиваются с усложняющимся и все более неопределенным миром, в котором угрозы становятся все более разнообразными и взаимосвязанными», — говорится в документе.

Чиновники разведывательных служб также прогнозируют, что спрос на «разведывательные данные для поддержания внутренней безопасности будет повышаться, что отчасти объясняется обеспокоенностью в связи с угрозой терроризма, угрозой, создаваемой транснациональными сетями незаконного оборота наркотиков и торговли людьми, и угрозой объектам критически важной инфраструктуры США».

Такая разведывательная работа для внутренних целей будет проводиться «в соответствии с полномочиями [разведывательного сообщества]», говорится в документе, «с надлежащим уровнем прозрачности для общественности и с надлежащей защитой гражданских свобод и неприкосновенности частной жизни».

Этот документ является четвертой Национальной разведывательной стратегией, которая публикуется каждые четыре-пять лет, определяет приоритеты 17 разведывательных организаций страны и прежде всего направлена на оказание помощи политикам в «принятии обоснованных решений по вопросам национальной безопасности и, в конечном итоге — на обеспечение безопасности нашей страны».

Новый вариант стратегии во многом схож с предыдущим, который был опубликован в 2014 году и также был в основном посвящен угрозам со стороны враждебных государств, экстремистских и транснациональных преступных организаций и непредсказуемым последствиям распространения технологий.

Однако в документе, опубликованном в этом году, особое внимание уделяется прозрачности. Директор Национальной разведки Дэн Коутс представил стратегию сотрудникам аппарата, подчеркнув, что разведывательное сообщество США также должно сделать все возможное, чтобы быть открытым для общественности и не скрывать, своих действий.

В рамках этой инициативы Коутс заявил, что у этого стратегического документа, опубликованного на сайте ODNI, нет секретной альтернативной версии с «содержащимися в ней секретными материалами».