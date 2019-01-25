Зятя Трампа допустили до особо секретной информации

Зятю президента США Джареду Кушнеру дважды было отказано в получении доступа к совершенно секретной информации, однако решение было изменено. Об этом NBC News рассказали осведомленные источники.

По их словам, два специалиста по безопасности Белого дома отклоняли запрос Кушнера. Решение было отменено их руководителем Карлом Кляйном. Как пишет NBC, президентский зять стал одним из по меньшей мере 30 человек, которым Кляйн дал доступ к совершенно секретной информации, несмотря на запрет специалистов по безопасности. По словам собеседников издания, такое количество беспрецедентно: до того, как Кляйн занял пост в 2017 году, решение о запрете доступа меняли единожды за три года.

Информация о получении доступа Кушнером привлекла внимание после того, как ФБР начало расследование зарубежных связей зятя главы государства во время президентской кампании 2016 года.

После того, как запрет на получение совершенно секретной информации был отменен, Кушнер запросил доступ к еще более засекреченным данным — секретной информации особого режима хранения. Так как аналитики по безопасности Белого дома не имеют права согласовывать подобные запросы, прошение направили в ЦРУ . Там в доступе категорически отказали, а также обратились в Белый дом с вопросом о том, каким образом Кушнер вообще получил доступ к какой-либо секретной информации.

администрации президента комментировать случившееся отказались. NBC также не удалось связаться ни с Карлом Кляйном, ни с адвокатом Кушнера.

23 января демократы в палате представителей инициировали расследование того, как Кушнер получил доступ к секретной информации. Кроме того, обеспокоенность вызвал ряд других сотрудников администрации США , в их числе и советник президента по национальной безопасности Джон Болтон , и правомерность их доступа к государственным тайнам.