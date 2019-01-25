AP News: Мужчина говорит, что эмоциональная поддержка аллигатора спасает от депрессии

Американцу прописали общение с домашним аллигатором вместо приема антидепрессантов. Животное, по словам хозяина, похоже на большую плюшевую игрушку. Он часто берет его на бейсбольные матчи и говорит, что аллигатору нравится, когда его гладят и обнимают.

Джо Хенни 65 лет и он рассказал «А-пэ Ньюз», что его «зарегистрированное животное эмоциональной поддержки» по имени Уолли любит прижиматься и обниматься, несмотря на то, что Уолли — 5-футовый аллигатор. Хенни получил одобрение от своего врача на использования Уолли в качестве эмоциональной поддержки, когда отказался принимать лекарства от депрессии.

Ty Lohr/York Daily Record via AP

Уолли был спасен в 14 месяцев и все еще растет; Хенни говорит, что Уолли может вырасти до 16 футов в длину. Уолли ест куриные крылышки и живет в крытом пластиковом пруду с другим спасенным аллигатором по имени Скрэппи. По словам Хенни, Уолли, которому в этом году исполняется 4 года, похож на большого плюшевого медведя.

Ty Lohr/York Daily Record via AP

Аллигатор никогда никого не кусал и даже боится кошек. Хенни признал, что Уолли все еще опасное дикое животное и, вероятно, может оторвать ему руку, но говорит, что никогда не боялся его. Хенни часто берет на игры в бейсбол малой лиги.

«Он просто как собака, — сказал Хенни женщине на недавней прогулке в центр для пожилых. — Он хочет, чтобы его любили и ласкали».

AP News