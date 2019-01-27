В США десятки людей вышли на улицы в поддержку Мадуро

Около 40 человек, собравшихся перед статуей Джорджа Вашингтона на Юнион-сквер, выразили обеспокоенность возможным военным вмешательством США и попытками свергнуть власть в Венесуэле.

Среди лозунгов — «Руки прочь от Венесуэлы!» и «Мадуро, друг, народ с тобой».

Митингующие также выразили несогласие с политикой американского лидера Дональда Трампа

"Он заявляет, что Россия оказывает влияние на выборы в США, в то время как сам вмешивается в дела других государств", — заявил один из участников акции.

Попытка госпереворота в Венесуэле

В среду, 23 января, в столице Венесуэлы Каракасе начались массовые протесты против действующего президента страны Николаса Мадуро. В этот же день спикер парламента Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства.

США и ряд других стран признали Гуаидо, потребовав от Мадуро не допустить силовых действий против оппозиции.

В свою очередь, Николас Мадуро заявил, что является конституционным президентом и назвал «марионеткой США» руководителя оппозиционного парламента.