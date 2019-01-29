Политолог назвал причину попытки США провести госпереворот в Венесуэле

Вся причина венесуэльской истории — это шатдаун. Решили отвлечь внимание, как в фильме «Хвост виляет собакой»

США не пойдут на прямой военный конфликт с Венесуэлой . Так считает российский политолог Павел Шипилин.

«Обратите внимание, что американцы все-таки обратились в Совбез ООН . Это очень важно. Особенно потому что там присутствовал Майк Помпео… Важно, что Совбезу ООН они до сих пор придают значение», — отметил эксперт в программе «Сегодня утром» на телеканале «Звезда»

По словам Шипилина, США используют попытку госпереворота в Венесуэле, чтобы отвлечь внимание американцев от того, что творится внутри страны.

«Чувствуется, что мир оказывается заложником внутриполитических проблем американских. У них там какой-то шатдаун происходит, а весь мир почему-то должен разгребать эти все ситуации. И, собственно, я не первый, кто говорит, что вообще вся причина венесуэльской истории — это шатдаун. Решили отвлечь внимание, как в фильме «Хвост виляет собакой», только вместо Албании Венесуэлу выбрали. Я вообще не уверен, что вторжение будет», — предположил эксперт.

В конце декабря в США начался самый долгий в истории страны шатдаун, который продлился 35 дней. Деятельность Федерального правительства США была приостановлена из-за споров между демократами и республиканцами по поводу строительства стены на американо-мексиканской границе. Трамп и республиканцы настаивают на выделении пяти миллиардов долларов на сооружение физического барьера, но такая сумма не устраивает представителей Демократической партии . За это время Вашингтон, по приблизительным оценкам, понес убытки в размере шести миллиардов долларов.

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