Трамп заявил, что выступит с ежегодной речью после завершения шатдауна

Президент США Дональд Трамп заявил, что выступит с ежегодной речью "О положении страны" после завершения шатдауна (временное сокращение работы министерств из-за отсутствия бюджета).

Ранее Трамп пообещал, что найдет альтернативу выступлению в конгрессе.

"Я сделаю обращение, когда шатдаун закончится. Я не ищу альтернативную площадку для обращения "О положении страны", потому что нет места, которое могло бы сравниться с историей, традициями и важностью палаты представителей", — написал президент в Twitter.

Спор о возможности обращения продолжается между Трампом и Пелоси в последние недели. Трамп в среду заявил спикеру, что все же намерен произнести речь в конгрессе 29 января, на что и получил повторный отказ.

Пелоси заявила, что палата представителей не будет рассматривать одновременную резолюцию (обеих палат конгресса — ред.), разрешающую обращение президента "О положении страны" в зале палаты представителей, пока не откроются учреждения.

Около четверти федеральных учреждений США сократили работу с 22 декабря из-за отсутствия одобренного бюджета. Трамп отказывается подписывать бюджет без дополнительных ассигнований на пограничную безопасность и строительство стены на границе с Мексикой, а демократы в конгрессе отказываются выделять эти средства.