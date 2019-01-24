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Трамп заявил, что выступит с ежегодной речью после завершения шатдауна 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что выступит с ежегодной речью "О положении страны" после завершения шатдауна (временное сокращение работы министерств из-за отсутствия бюджета).
Ранее Трамп пообещал, что найдет альтернативу выступлению в конгрессе.
"Я сделаю обращение, когда шатдаун закончится. Я не ищу альтернативную площадку для обращения "О положении страны", потому что нет места, которое могло бы сравниться с историей, традициями и важностью палаты представителей", — написал президент в Twitter.
Спор о возможности обращения продолжается между Трампом и Пелоси в последние недели. Трамп в среду заявил спикеру, что все же намерен произнести речь в конгрессе 29 января, на что и получил повторный отказ.
Пелоси заявила, что палата представителей не будет рассматривать одновременную резолюцию (обеих палат конгресса — ред.), разрешающую обращение президента "О положении страны" в зале палаты представителей, пока не откроются учреждения.
Около четверти федеральных учреждений США сократили работу с 22 декабря из-за отсутствия одобренного бюджета. Трамп отказывается подписывать бюджет без дополнительных ассигнований на пограничную безопасность и строительство стены на границе с Мексикой, а демократы в конгрессе отказываются выделять эти средства.
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Комментарии
США , В мире , Дональд Трамп
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