Мадуро решил закрыть посольство и все консульства Венесуэлы в США

"Я решил закрыть посольство и все венесуэльские консульства в США", — заявил Мадуро во время выступления в Верховном суде, трансляция которого ведется в Twitter.

Также Мадуро заявил, что не собирается покидать свой пост.

"Я никогда не откажусь от обязательств перед родиной, я никогда этого не сделаю", — заявил политик.

Он вновь вступил в должность президента 10 января. США и страны Группы Лимы, за исключением Мексики, заявили, что не признают его полномочия.