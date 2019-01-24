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Мадуро решил закрыть посольство и все консульства Венесуэлы в США 

ТАСС + ещё 28 26 минут назад
Фото: Maxim Shemetov/Pool Photo via AP
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что принял решение закрыть венесуэльское посольство и все консульства в США.
"Я решил закрыть посольство и все венесуэльские консульства в США", — заявил Мадуро во время выступления в Верховном суде, трансляция которого ведется в Twitter.
Также Мадуро заявил, что не собирается покидать свой пост.
"Я никогда не откажусь от обязательств перед родиной, я никогда этого не сделаю", — заявил политик.
Он вновь вступил в должность президента 10 января. США и страны Группы Лимы, за исключением Мексики, заявили, что не признают его полномочия.
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США , Армия , Ближний Восток , В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Венесуэла
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