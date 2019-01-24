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Болтон рассказал о тактике США по свержению Мадуро 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 21 минуту назад
Фото: Reuters
США сосредоточены на том, чтобы «отрезать» власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро от всех источников дохода, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон.
Об этом сообщает РИА «Новости».
При этом США заявили о готовности предоставить гуманитарную помощь Венесуэле в 20 млн долларов.
Накануне Вашингтон заявил о признании президентом страны лидера оппозиции Хуана Гуайдо, потребовав от Мадуро сложить полномочия, не допустив силовых действий против оппозиции.
Россия предостерегла США от военного вмешательства в дела Венесуэлы.
В среду в Каракасе начались ожесточенные столкновения протестующих с полицией.
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США , В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Джон Болтон , Венесуэла
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