Болтон рассказал о тактике США по свержению Мадуро 

США сосредоточены на том, чтобы «отрезать» власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро от всех источников дохода, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон.
Об этом сообщает РИА «Новости».
При этом США заявили о готовности предоставить гуманитарную помощь Венесуэле в 20 млн долларов.
Накануне Вашингтон заявил о признании президентом страны лидера оппозиции Хуана Гуайдо, потребовав от Мадуро сложить полномочия, не допустив силовых действий против оппозиции.
Россия предостерегла США от военного вмешательства в дела Венесуэлы.
В среду в Каракасе начались ожесточенные столкновения протестующих с полицией.