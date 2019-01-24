Болтон рассказал о тактике США по свержению Мадуро

Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом США заявили о готовности предоставить гуманитарную помощь Венесуэле в 20 млн долларов.

Накануне Вашингтон заявил о признании президентом страны лидера оппозиции Хуана Гуайдо, потребовав от Мадуро сложить полномочия, не допустив силовых действий против оппозиции.

Россия предостерегла США от военного вмешательства в дела Венесуэлы.

В среду в Каракасе начались ожесточенные столкновения протестующих с полицией.