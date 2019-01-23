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AP: Трамп разочарован выступлениями своего адвоката в СМИ 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Президента США Дональда Трампа разочаровали последние выступления своего адвоката Рудольфа Джулиани в прессе, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на трех источников в Белом доме и республиканцев, близких к Белому дому.
Советники Трампа указали на возможность временно отстранить слишком разговорчивого адвоката хотя бы от телевизионных интервью, говорится в материале.
Трамп сказал своим помощникам, что Джулиани скрыл то, что по его мнению является большой победой — редкое публичное заявление специального прокурора США Роберта Мюллера, который ведет "российское дело". Он назвал некорректными детали в публикации BuzzFeed, в которой говорится о поручении Трампа лгать перед конгрессом, данное своему бывшему адвокату Майклу Коэну.
Американский лидер заявил в частной беседе, что выступления Джулиани в СМИ изменили ситуацию к худшему. Тем не менее, Трамп не проявлял желания уволить своего адвоката.
17 января интернет-издание BuzzFeed News опубликовало материал о бывшем адвокате Трампа Майкле Коэне. В нем со ссылкой на источники в правоохранительных органах утверждалось, что Коэн заявил следствию об указе Трампа солгать конгрессу о сроках переговоров по строительству небоскреба Trump Tower в Москве. Позже эту информацию прокомментировал ведущий дело о "российском вмешательстве" в американские президентские выборы спецпрокурор Роберт Мюллер. Его представитель назвал информацию в материале интернет-ресурса "неточной".
Ранее Джулиани открестился от своих слов о строительстве "башни Трампа" в Москве. Кроме того, личный адвокат президента США в интервью журналу The New Yorker признался, что боится остаться в памяти людей как человек, выгораживавший Трампа.
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Комментарии1
США , В мире , Роберт Мюллер , Дональд Трамп , МВД , Associated Press
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