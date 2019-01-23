Разведка США объявила об угрожающем росте влияния России в мире

Директор национальной разведки США Дэниел Коутс в новой редакции «Национальной разведывательной стратегии» утверждает, что усилия России , направленные на увеличение ее влияния и авторитета, могут подорвать интересы Соединенных Штатов во многих регионах мира.

В стратегии, отрывок из которой приводит Bloomberg , утверждается, что Россия и Китай , которые стремятся воспользоваться изменениями «стратегической обстановки» в мире в своих интересах, «продолжат попытки получить и усилить влияние», передает ТАСС

«Усилия России, направленные на увеличение влияния и авторитета, вероятно, продолжатся и могут вступить в противоречие с целями и приоритетами США во многих регионах», — говорится в новой редакции «Национальной разведывательной стратегии» США, которая публикуется раз в четыре года.

В документе также отмечено, что еще одним вызовом для США является военная модернизация Китая и его стремление к доминированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Среди других вызовов названа гонка вооружений в космосе, развитие новых технологий и кибероружия.

«Россия и Китай продолжат использовать весь спектр противоспутниковых вооружений, чтобы уменьшить военную эффективность США и общую безопасность», — утверждается в документе.

Однако, по мнению директора национальной разведки США, «существуют возможности для совместной работы с Китаем над вопросами, представляющими общий интерес».