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Разведка США объявила об угрожающем росте влияния России в мире 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
Фото: Reuters
Директор национальной разведки США Дэниел Коутс в новой редакции «Национальной разведывательной стратегии» утверждает, что усилия России, направленные на увеличение ее влияния и авторитета, могут подорвать интересы Соединенных Штатов во многих регионах мира.
В стратегии, отрывок из которой приводит Bloomberg, утверждается, что Россия и Китай, которые стремятся воспользоваться изменениями «стратегической обстановки» в мире в своих интересах, «продолжат попытки получить и усилить влияние», передает ТАСС.
«Усилия России, направленные на увеличение влияния и авторитета, вероятно, продолжатся и могут вступить в противоречие с целями и приоритетами США во многих регионах», — говорится в новой редакции «Национальной разведывательной стратегии» США, которая публикуется раз в четыре года.
В документе также отмечено, что еще одним вызовом для США является военная модернизация Китая и его стремление к доминированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Среди других вызовов названа гонка вооружений в космосе, развитие новых технологий и кибероружия.
«Россия и Китай продолжат использовать весь спектр противоспутниковых вооружений, чтобы уменьшить военную эффективность США и общую безопасность», — утверждается в документе.
Однако, по мнению директора национальной разведки США, «существуют возможности для совместной работы с Китаем над вопросами, представляющими общий интерес».
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США , Армия , В мире , Bloomberg , ИТАР-ТАСС , Китай
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