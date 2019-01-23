В США рассказали, к чему приведут попытки России расширить свое влияние

Спецслужбы США ожидают, что Россия будет стремиться наращивать свое влияние и ее попытки сделать это могут войти в конфликт с целями США, говорится в обновленной Национальной стратегии США в сфере разведки, обнародованной в среду.

"Попытки России увеличить свое влияние и власть скорее всего продолжатся и могут конфликтовать с целями и приоритетами США во многих регионах", — сказано в 36-страничном документе.

Еще одной угрозой назван Китай . Разведслужбы беспокоит модернизация его вооруженных сил и стремление к экономическому и территориальному доминированию в Тихоокеанском регионе.

"Хотя существуют возможности для работы с Пекином по вопросам, представляющим совместный интерес", — сказано в документе. В качестве примера приводится денуклеаризация КНДР.

Также поводом для беспокойства для американских спецслужб является международная гонка за доминирование в космосе и стремительное развитие технологий, в том числе кибероружия.

"Россия и Китай продолжат стремиться к созданию полного спектра противоспутникового оружия как средства уменьшения военной эффективности и в принципе безопасности США", — цитирует агентство стратегию.

Национальная стратегия США в сфере разведки — это документ, который описывает оценки разведсообщества угроз США, а также предлагает стратегию противодействия им. Впервые такая стратегия была принята в 2005 году, затем ее обновляли в 2009 и 2014 годах.

Россия и Китай извлекают выгоду из перемен в "стратегическом раскладе", который превалировал в мире последние почти сто лет, чтобы мешать Соединенным Штатам в достижении их целей, говорится в стратегии.