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В США рассказали, к чему приведут попытки России расширить свое влияние 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Спецслужбы США ожидают, что Россия будет стремиться наращивать свое влияние и ее попытки сделать это могут войти в конфликт с целями США, говорится в обновленной Национальной стратегии США в сфере разведки, обнародованной в среду.
"Попытки России увеличить свое влияние и власть скорее всего продолжатся и могут конфликтовать с целями и приоритетами США во многих регионах", — сказано в 36-страничном документе.
Еще одной угрозой назван Китай. Разведслужбы беспокоит модернизация его вооруженных сил и стремление к экономическому и территориальному доминированию в Тихоокеанском регионе.
"Хотя существуют возможности для работы с Пекином по вопросам, представляющим совместный интерес", — сказано в документе. В качестве примера приводится денуклеаризация КНДР.
Также поводом для беспокойства для американских спецслужб является международная гонка за доминирование в космосе и стремительное развитие технологий, в том числе кибероружия.
"Россия и Китай продолжат стремиться к созданию полного спектра противоспутникового оружия как средства уменьшения военной эффективности и в принципе безопасности США", — цитирует агентство стратегию.
Национальная стратегия США в сфере разведки — это документ, который описывает оценки разведсообщества угроз США, а также предлагает стратегию противодействия им. Впервые такая стратегия была принята в 2005 году, затем ее обновляли в 2009 и 2014 годах.
Россия и Китай извлекают выгоду из перемен в "стратегическом раскладе", который превалировал в мире последние почти сто лет, чтобы мешать Соединенным Штатам в достижении их целей, говорится в стратегии.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия строго соблюдает свои обязательства в сфере международной безопасности и открыта для диалога с партнерами, но необходимо сделать все для надежной защиты страны.
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Комментарии
США , В мире , Владимир Путин , Китай
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