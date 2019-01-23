Певец Агаларов прокомментировал выдвинутые против него обвинения США

"Я не нарушил никаких законов, мне нечего скрывать. Если в результате меня где-то выцепят и посадят в какую-то камеру, где я много лет буду давать показания, что делать? Такова будет моя судьба, наверное. Мне бы, конечно, не хотелось, чтобы это случилось, но опять же: я абсолютно не нарушил никаких границ, законов, и в принципе даже смешно. Все, что обсуждается, и все, что предъявляется, — из области фантастики", — сказал Агаларов в эфире телеканала «Россия 24».