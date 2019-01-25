Агаларов заявил о готовности дать показания в связи с расследованием по России в США

Агаларов отметил, что, «разумеется, готов добровольно предоставить всю информацию, которая может у него быть». Певец отметил, что его адвокат ведет переговоры с аппаратом спецпрокурора Роберта Мюллера , который занимается указанным разбирательством, и с представителями комитетов Конгресса США , где проводят собственные расследования. При этом, по словам певца, на данный момент договоренностей пока нет.

"Нет никаких опасений относительно того, чтобы провести беседу с ними. Я в полной мере готов поговорить с кем бы то ни было в США", — пояснил исполнитель. На вопрос, почему именно его адвокат не смог договориться со следователями, Агаларов ответил: «Были условия, согласно которым до завершения разбирательства мне, может быть, придется оставаться в США». Он подчеркнул, что «просто не может» находиться в США так долго, поскольку расследование может продолжаться еще более года.

Агаларов также сообщил, что был готов выделить «пару недель» на беседы со следователями. Он сказал, что это могло бы произойти после концертного тура по США и Канаде, который, как планировалось ранее, должен был начаться 26 января. В понедельник певец сообщил, что тур откладывается. Как пояснил исполнитель в интервью CNN, причиной стало то, что нет ясности, сможет ли он вернуться из США в Россию. По словам Агаларова, адвокат сказал, что «не может гарантировать» это.

Певец сообщил, что отмена четырех планировавшихся выступлений в США и Канаде означает, что на него «легли финансовые обязательства в размере примерно полмиллиона долларов, что не очень приятно».

Иск демократов

Эмин Агаларов указан одним из ответчиков в иске, поданном 20 апреля 2018 года в окружной суд в нью-йоркском районе Манхэттен Национальным комитетом Демократической партии (НКДП). По версии истцов, предвыборная кампания действующего президента США Дональда Трампа пользовалась поддержкой со стороны России. Утверждается, что она имела некие секретные связи с лицами, имеющими отношение к властям и спецслужбам РФ, а последние якобы несут ответственность за кибератаки на компьютерные системы НКДП.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимается уже больше года Мюллер. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.